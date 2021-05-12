Эльвира Набиуллина Глава Центробанка пообещала россиянам льготы в обмен на инвестиции в фондовый рынок. Ее слова приводит РБК.

В частности, налоговые льготы могут быть введены для тех, кто инвестирует в акции компаний, выходящих на российские биржи через процедуру IPO (первичного публичного размещения бумаг).

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«Хорошо, что стали возникать компании, в том числе не те, которые давно на рынке, на слуху, а те, которые быстро завоевывают рынок, и они выходят на IPO», — отметила Набиуллина, добавив, что ЦБ собирается поддерживать проявляющих интерес к IPO частных инвесторов и готов обсуждать меры для такой поддержки с участниками рынка.

Одной из них может стать освобождение от уплаты НДФЛ с прибыли (разницы между ценой продажи и покупки) от продажи акций, приобретенных во время IPO или в течение первого месяца после него.

«Это все-таки привлечет, мне кажется, дополнительно инвесторов», — сказала Набиуллина.

Ранее правительство уже говорило о разработки мер стимулирования IPO на российском рынке. Помимо налоговых льгот для частных инвесторов, власти рассматривали возможность финансовой помощи выходящим на биржи компаниям.

Помимо этого, Набиуллина рассказала о другом возможном изменении, которое готовит ЦБ, — отмене налоговых вычетов при покупке акций иностранных компаний через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). По действующим правилам держатели ИИС могут рассчитывать на одну из двух видов льгот: на освобождение от уплаты НДФЛ на весь полученный доход или на вычет из налоговой базы по НДФЛ внесенной на ИИС суммы (до 400 тысяч рублей в год).

Предполагается, что, в соответствии с инициативой, иностранные граждане, которые инвестируют в российскую экономику, смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство для себя и членов семьи

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«Законопроект правительством поддержан, внесем в Госдуму. Мы рассчитываем, что законопроект будет в осеннюю сессию принят. И правительство подготовит все нормативные акты, чтобы уже в следующем году механизм заработал», — подчеркнул министр.

По словам Решетникова, сейчас главным обсуждаемым вопросом является минимальный порог по инвестициям для получения вида на жительство в государстве.

«Мы обсуждаем объем инвестиций в 30 млн рублей — та сумма, вокруг которой идет обсуждение с бизнесом, с коллегами из других федеральных ведомств. Эти 30 млн рублей инвестор должен вложить двумя путями: либо он создает компанию и вкладывает туда. Здесь очень важно, чтобы эти 30 млн рублей пошли в основные фонды, создали рабочие места», — отметил он.

Кроме того, еще одним из обсуждаемых «параметров» является создание рабочих мест, сказал Решетников.

Также он добавил, что второй механизм для получения вида на жительства — вложение в российскую недвижимость в размере 30 млн рублей.

Отмечается, что в случае соблюдения всех обязательных критериев инвестор и члены его семьи смогут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке.

Участники фондового рынка предложили Центробанку (ЦБ) свои варианты тестов, которые должны будут сдавать инвесторы для доступа к сложным финансовым инструментам. Бизнес предложил проверять не только знания биржевых механизмов, но и самооценку.

Тесты на знание базовых стандартов защиты прав и интересов при инвестировании разработали Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА). Предложенные варианты состоят из семи вопросов, четыре из которых относятся к блоку «знания», а три — к блоку «самооценка». Их предполагается использовать для проверки новых инвесторов на знание сложностей фондового рынка, сообщил РБК.

Финансисты предложили разбить блок «знания» на четыре вопроса разных уровней сложности. Первая категория (два вопроса) связана с простым определением или узнаваемостью конкретного финансового инструмента, вторая относится к оперированию данными, а третья проверяет, знаком ли клиент с нормативными требованиями. За более сложные вопросы будут начислять повышенное количество баллов.

14 апреля ЦБ посвятит заседание стандартам тестирования для брокеров и их клиентов, которые хотят купить сложные активы. Там же предполагается рассмотреть представленные варианты и решить вопрос об их доработке. Однако уже сейчас регулятор настаивает, что вопросов для проверки должно быть больше — как минимум одиннадцать, при этом больше вопросов второго уровня сложности. А вот насчёт блока «самооценка» мнения разошлись. Авторы предложили при высоком балле за самооценку разрешать делать больше ошибок в блоке «знания». ЦБ вместе с тем посчитал, что вес ответов на вопросы про самооценку можно снизить, так как их сложнее оценить.

Впрочем, в самих организациях уровень сложности тестов считают оптимальным: сейчас показатель их прохождения составляет всего 30–50% даже среди магистров экономических вузов.

«Это говорит о том, что тесты не так уж просты. С другой стороны, вопросы вскоре будут известны всем, потому что стандарт будет публичным документом», — заявил глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

По его словам, внедрение тестирования позволяет обезопасить участников рынка от ненужных потерь и донести до них информацию об особенностях и рисках финансовых инструментов.

Забота о неопытных инвесторах

Закон о тестировании неквалифицированных инвесторов приняли летом 2020 года на фоне рекордного притока частных трейдеров на Мосбиржу . Предполагалось, что он заработает уже с 1 апреля 2021-го, однако из-за всплеска интереса к операциям на рынке и непроработанности механизма внедрение отложили.

В начале года президент Владимир Путин призвал защитить инвестиции россиян и не допустить «второго издания обманутых дольщиков». По итогам 2020 года сумма инвестиций россиян достигла рекордных 6 трлн рублей, показав двукратный рост, а число новых частных инвесторов к декабрю перевалило за 4 млн. В феврале Мосбиржа отчиталась об увеличении общего числа частных инвесторов до 10,3 млн человек. Общий объём торгов акциями на Мосбирже в 2020 году достиг исторического максимума в 23,9 трлн рублей, из которых свыше 40% пришлось на частных инвесторов. При этом, по оценкам ЦБ, 600 млрд рублей оказались вложены «непонятно во что», поэтому сейчас регулятор пытается добиться от банков выкупа «мутных продуктов» у неквалифицированных инвесторов.

Новой датой запуска тестирования назначили 1 октября. До этого момента неопытным игрокам запретили покупать сложные финансовые инструменты. Пройти тест придётся, если клиент захочет совершать необеспеченные сделки, сделки по приобретению структурных облигаций и производных финансовых инструментов, а также заключать договоры РЕПО и покупать инвестиционные паи закрытых фондов. Организатором и контролёром тестов будет выступать брокер — ему разрешат добавлять к стандарту дополнительные вопросы, при этом допуск к сложным финансовым инструментам у одного брокера не открывает такую возможность у другого.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина дала несколько советов начинающим инвесторам. Она рекомендовала им не вкладывать последние или заёмные средства, а также оценивать риски.

Советы начинающим инвесторам Набиуллина озвучила в эфире телеканала «Россия 1». По её мнению, граждане не должны «последние деньги нести на рынок», поскольку в противном случае они останутся без сбережений, сообщило РИА «Новости». Помимо этого, не стоит «класть яйца в одну корзину», а также инвестировать средства, которые были взяты в кредит.

Глава ЦБ также рекомендовала начинающим инвесторам оценивать риски в случае поступающих предложений продуктов с большой доходностью. По её словам, доходность в прошлом необязательно равна доходности в будущем.

Агентство напомнило, что в 2020 году россияне стали активно выходить на фондовый рынок из-за снижения доходности традиционных банковских вкладов. За январь 2021 года количество розничных инвесторов на Мосбирже выросло почти на 626 000 человек. В результате их число достигло 9,4 млн граждан, что является рекордным показателем.

В конце января первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал ТАСС, что в 2020 году несколько сотен тысяч россиян вложили около 600 млрд рублей в инвестиционные продукты с непонятными ценообразованием и структурой. Большинство из них неверно поняли, что именно купили. В связи с этим регулятор хочет обязать банки выкупать такие «мутные» продукты, если их приобрели неквалифицированные инвесторы, которым не разъяснили существующие риски.