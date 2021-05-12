Россияне пожаловались на цены и услуги в Сочи

Российские туристы массово жалуются на завышенные цены в Сочи, пишет «Московский комсомолец».

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На майские праздники Сочи посетило на 55% больше отдыхающих, чем в 2019 году. Загруженность инфраструктуры в городе местами доходила до 90-100%, отмечает издание.

Из-за туристического ажиотажа цены на отели, апартаменты, еду в ресторанах и экскурсионные услуги росли как на дрожжах.

Одна из туристок рассказала, что за три дня стоимость блюд в кафе, где они с семьей ужинали, выросли на 20-25%. Морские прогулки подорожали с 1000 до 1200 рублей за 45 минут, тогда как в прошлом году цены не поднимались выше 600-800 рублей за такую услугу.

10-дневная поездка на семью из 4 человек обошлась женщине почти в 200 тысяч рублей.

«10 тысяч пришлось отдать за 5 дней каршеринга, цены на такси на курорте уже сейчас просто бешеные. И это всего лишь май, страшно представить, во сколько обойдется поездочка к морю в июле и августе», - добавила туристка.

Другая отдыхающая сообщила, что в Адлере уже сейчас малогабаритные «бабушкины» двушки сдаются за 150-200 тысяч рублей за месяц. Если рассматривать посуточную аренду, квартиры обойдутся еще дороже.

«При этом загорать придется на переполненных пляжах и купаться в грязном море», - отметила женщина.

Третий турист рассказал, что снимал номер в сочинском отеле за 15 тысяч рублей в сутки. При этом сервис в отеле оставлял желать лучшего.

«За эти деньги в комнате не смогли сделать даже полноценную уборку, под кроватью и в шкафах было все в пыли, а на чашках и стаканах были заметны грязные разводы. Бесплатно в номер не приносили даже воду, про чай и кофе я уже даже не говорю. Шведский стол на завтрак тоже разнообразием не порадовал, не было даже йогуртов и фруктов», - пожаловался турист.