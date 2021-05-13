Четверть россиян находится на грани бедности

Компания «ФинЭкспертиза» провела исследование и выяснила, что в 2020 году доход 36 миллионов россиян (24,6% населения) был ниже 60% от медианного. Это позволяет отнести их к категории малообеспеченных и, согласно международной методологии, грозит им риском столкнуться с бедностью.