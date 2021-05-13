Четверть россиян находится на грани бедности

Почти четверть граждан России рискует столкнуться с бедностью. Об этом сообщает
ТАСС.
Компания «ФинЭкспертиза» провела исследование и выяснила, что в 2020 году доход 36 миллионов россиян (24,6% населения) был ниже 60% от медианного. Это позволяет отнести их к категории малообеспеченных и, согласно международной методологии, грозит им риском столкнуться с бедностью.
Согласно официальным российским данным, как сообщал «Рамблер», в прошлом году число малоимущих (ежемесячный доход ниже прожиточного минимума) составило 17,8 миллиона человек (12,1% населения).
В 2020-м средний по России медианный доход составил 27 тысяч рублей. В «ФинЭкспертизе» назвали его более релевантным показателем для оценки благосостояния населения, чем средний доход.
«В странах ОЭСР и европейских государствах для оценки относительной бедности используются три пороговых значения. Доход на уровне 60% от медианного обозначает черту риска бедности. В качестве черты бедности используется порог в 50%, а доходы ниже 40% от медианного являются критерием крайней бедности», — отметили там.