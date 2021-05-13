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Как защитить свои деньги от инфляции

Мария Иванова
1 час назад
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал, что защитить валютные сбережения от долларовой инфляции можно, вложив деньги в сырьевые акции. Об этом сообщает РИА Новости.
Как защитить свои деньги от инфляции
Фото: ТАССТАСС
Как писал «Рамблер», ранее в США отчитались об апрельском скачке цен на 0,8 процента (годовая инфляция составила 4,2 процента).
Русецкий отметил, что в перспективе это может привести к ослаблению доллара.
«Для защиты от долларовой инфляции стоит обратить внимание, прежде всего, на сырье и сырьевые акции. Тут Россия и российские акции выглядят очень привлекательно», - подчеркнул он.
Тем, кто уже приобрел доллары, эксперт посоветовал оставаться в них и покупать сырьевые акции в долларах (инвестировать в нефтяные фьючерсы или бумаги нефтедобывающих компаний США).
Русецкий добавил, что американский регулятор - Федеральная резервная система - не планирует повышать ставку до 2022 года.
«ФРС будет смотреть на трендовую инфляцию, так что пару месяцев еще есть для оценки», - заключил он.
Личный счет,Андрей Русецкий,ФРС,
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