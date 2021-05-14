Мошенники крадут данные россиян с помощью Tesla

Мошенники начали выманивать личные данные россиян на фишинговых сайтах обещаниями большого заработка от инвестиций в проекты крупных российских и зарубежных компаний, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.

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По словам экспертов, мошенники создали фишинговые сайты, которые выманивали персональные данные пользователей, предлагая им поучаствовать в инвестиционных проектах известных российских и зарубежных компаний. Среди брендов, которыми прикрывались злоумышленники, — известные российские банки, компании нефтяной отрасли, а также американская Tesla и проекты Илона Маска.

Такие мошеннические сайты представляют собой одну страницу с ярким заголовком, ссылкой на видео на YouTube, описанием якобы преимуществ проекта, а также формой сбора личных данных. После ввода информации появляется окно с обещанием перезвонить, однако никаких действий не следует.

"Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники", — считают в компании.

По данным Bi.Zone, за год было обнаружено свыше 600 таких мошеннических сайтов.

Банке России сообщили РИА Новости, что такая схема является типичным примером фишинга.

"Цель злоумышленников — войти в доверие к потенциальной жертве, чтобы потом получить у нее данные, которые будут способствовать хищению, либо спровоцировать человека самостоятельно произвести денежный перевод", — пояснил регулятор.