McDonald’s повыcит почасовую зарплату для своих работников в США. Сотрудники начального уровня будут зарабатывать от 11 до 17 долларов в час, а начальники смены — от 15 до 20 долларов в час, пишет CNBC.

Увеличение зарплаты на 10 процентов затронет около 36 тысяч человек. Таким образом, самый низкооплачиваемый работник McDonald's при полной загрузке будет получать 1760 долларов в месяц (около 130 тысяч рублей).

Его минимальная зарплата превысит месячный доход 97,3 процента населения России. Согласно данным Росстата, на первый квартал этого года только 2,7 процента россиян получали в месяц больше 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году 24,6 процента россиян (36 миллионов человек) имели доход ниже 60 процентов от медианного. Таким образом, почти четверть можно отнести к категории малообеспеченных.

Медианный доход — срединное значение, выше которого находятся доходы 50 процентов населения, а у другой половины населения — ниже. В прошлом году он в среднем по стране составлял 27 тысяч рублей.

Сотрудники «Макдоналдса» объявили о планах начать массовую забастовку 19 мая, за день до ежегодного собрания акционеров компании. Работники сети фастфуда недовольны низкими зарплатами и требуют повысить минимальный размер оплаты труда до $15 в час.

On May 19, @McDonalds workers in the #FightFor15 are GOING ON STRIKE. Bottom-of-the-barrel bosses don't have to wait for Congress to pay fairly. It's time every McDonald's worker gets paid at least $15/hr.



Stand in solidarity: https://t.co/MpOFIRaMKx pic.twitter.com/xy6BsGkbmh— Fight For 15 (@fightfor15) May 7, 2021 Привлечь внимание к проблеме решились американские активисты. Забастовки пройдут 19 мая, за день до ежегодного собрания акционеров «Макдоналдса».

Демонстрации организуют в 15 крупных городах США, в том числе Лос-Анджелесе, Майами, Чикаго, Хьюстоне, Детройте, Окленде и Орландо, говорится на сайте Action Network, координирующем деятельность профсоюзов и бастующих. Во всех этих городах находятся штаб-квартиры «Макдоналдса».

Движение работников фастфуд-гиганта получило название Fight for $15 («Битва за $15»). Его организаторы подчеркнули, что в 2020 году, ставшим не лучшим для всей ресторанной отрасли и экономики в целом, «Макдоналдс» получил почти $5 млрд прибыли, с которой акционерам выплатили солидные дивиденды. В то же время рядовые сотрудники, ежедневно работающие на кухнях и в залах ресторанов и рискующие здоровьем из-за коронавируса, до сих пор не могут добиться повышения минимальной оплаты труда до $15 в час.

«Ни один сотрудник не должен ждать, пока конгресс повысит минимальный размер оплаты труда до справедливого значения», — уверены активисты.

Помимо повышения зарплат работники также требуют выхода «Макдоналдса» из Национальной ассоциации рестораторов США и Международной ассоциации франшиз, выступающих против увеличения минимальной оплаты труда.

Между тем в самом «Макдоналдсе» сообщили, что принятие законов о минимальной заработной плате зависит не от них, а от местных властей.

«Мы открыты для диалога, чтобы любые изменения отвечали потребностям тысяч трудолюбивых сотрудников ресторанах и 2000 независимых владельцев франшиз», — заявили в компании.

Впрочем, искренность подобных заявлений может быть поставлена под сомнение. Ранее у «Макдоналдса» нашли специальное подразделение, которое следит за теми, кто хочет повышения зарплаты, и старается не допустить забастовок.

С предложением поднять минимальную зарплату для всех американцев уже выступали прогрессивные демократы, но это предложение заблокировали умеренные демократы и республиканцы. Обещание поднять зарплату до $15 было и в предвыборной программе нынешнего президента США Джо Байдена , однако условием для этого он поставил восстановление экономики после пандемии.

Необходимая для счастья россиянам средняя сумма составляет 173 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса портала Superjob, опубликованные в среду.

"Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тыс. руб. в месяц. Это больше, чем в январе (166 тыс. руб.), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тыс. руб. ежемесячно. Запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы: 192 и 155 тыс. руб. соответственно. Молодежи до 24 лет для счастья достаточно 130 тыс. руб. в месяц, россиянам 35-44 лет - 198 тыс. руб.", - следует из данных опроса.

По результатам исследования, жителям Москвы для счастья необходимо в среднем 224 тыс. рублей в месяц, Владивостока - 200 тыс. рублей в месяц, Ростова-на-Дону - 195 тыс. рублей, Санкт-Петербурга - 183 тыс. рублей. В то время как жителям Липецка для счастья нужно всего 137 тыс. рублей в месяц, Оренбурга - 136 тыс. рублей и Кирова - 132 тыс. рублей.

Согласно данным портала, рост стоимости счастья с начала года в полтора раза превысил инфляцию. Индекс потребительских цен с января 2021 года вырос на 2,8%, а денег для счастья среднестатистическому россиянину необходимо больше на 4,2%.

Опрос проводился в период с 14 апреля по 10 мая 2021 года среди экономически активного населения РФ старше 18 лет. Исследование проводилось в 541 населенном пункте страны, в нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов.

Самые большие зарплаты в мае предлагают своим сотрудникам работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В основном это вакансии для программистов и разработчиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.ru.

В Москве в топ-5 наиболее высокооплачиваемых вакансий к ИT-сфере относятся три (с зарплатами от 300 до 415 тысяч рублей в месяц), а в Петербурге все пять (от 160 до 230 тысяч рублей). В центрах регионов России работодатели из сферы ИT также активно ищут сотрудников, предлагая тем зарплаты от 60 тысяч рублей (программист в Омске) до 200 тысяч рублей (Python разработчик в Екатеринбурге), — говорится в исследовании.

Высокие зарплаты в ИT эксперты объясняют желанием работодателей удержать этих специалистов. В то время как в других отраслях персонал боится менять работу, разработчики и дизайнеры с лёгкостью переходят в интересные им проекты, в том числе иностранные.

Пандемия привела к повышению спроса на руководителей и специалистов из сферы продаж. Например, в Волгограде директору магазина готовы платить 70 тысяч рублей в месяц, а торговому представителю в Самаре — 100 тысяч.

В двух городах списки наиболее высокооплачиваемых возглавляют вакансии для медиков. Так, в Воронеже врачу скорой помощи предлагают 150 тысяч рублей в месяц, а стоматологу-хирургу-имплантологу в Нижнем Новгороде — 200 тысяч.

Ранее сообщалось, что количество вакансий в США в марте выросло до рекордного уровня — 8,12 млн. Эксперты связывают это с ростом спроса на рабочую силу, который происходит на фоне ускорения вакцинации от коронавируса и восстановления экономики. Число вакансий превысило число нанятых более чем на 2 млн человек, что является самым большим разрывом в истории и свидетельствует о проблемах с наймом.

Многие работодатели отмечают, что не могут заполнить вакансии из-за того, что государство платит слишком щедрые пособия по безработице, а соискатели всё чаще отказываются от работы из опасений заразиться коронавирусом и ссылаются на необходимость ухода за детьми.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал критику Владимира Путина в адрес чиновников за «подгонку формальных показателей» по росту зарплат бюджетников в рамках майского указа 2012 года.

По его словам, после совещания с правительством, на котором прозвучала критика, в Кремле уделят внимание тем темам, которые были обозначены. Представитель Кремля отметил, что самое сложное — это «получить информацию об исполнении того или иного документа с земли, то есть, по каждому конкретному человеку, которого это касается, в масштабах страны». При этом он добавил, что активная цифровизация всех сфер жизни поможет дотянуться до каждого человека.

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«К сожалению, всегда существует разница между общими статистическими данными, которые складываются из амплитуды, из минимума и максимума по разным регионам. Но это не играет никакой роли для людей, в отношении которых эти указы нарушаются», — сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Путин как раз говорил о том, что необходимо «дотянуться до каждого человека», чтобы исключить ситуации, с которой столкнулась научная работница Анастасия Проскурина из Новосибирска.

Ранее Путин провел совещание по науке и образованию, в ходе которого одна из ученых (Анастасия Проскурина) пожаловалась на низкие зарплаты. После этого президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами научных сотрудников в регионе. Позже глава государства на совещании с правительством заявил, что некоторые государственные службы «играют в статистику» и занимаются «подгонкой показателей» по зарплатам в социальных сферах.

Россияне стали больше брать в долг до зарплаты, средняя сумма микрозайма в марте выросла за год почти на 5 процентов — до 8,44 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По словам директора по маркетингу бюро Алексея Волкова, сегмент сейчас полностью восстановился после сокращения выдачи весной прошлого года — в пик первой волны пандемии коронавируса. Средний чек займа «до зарплаты» не только вернулся к прежним уровням, но и превысил их, констатировали в НБКИ. Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в марте зафиксирован в Москве (11,10 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (9,70 тысячи рублей) и Московской области (9,39 тысячи рублей).

В конце апреля в НБКИ сообщили, что количество выданных микрозаймов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей) в первом квартале этого года составило шесть миллионов единиц. Это на 27,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Еще россияне набрали рекордных долгов по кредиткам. Задолженность обновила исторический максимум и составила 151,3 миллиарда рублей (по состоянию на март). В бюро кредитных историй «Эквифакс» при этом заверяли, что темпы роста объемов задолженности серьезного беспокойства не вызывают.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал обратить внимание на роль президента Владимира Путина в росте зарплат россиян за последние 20 лет. По словам Медведева, это произошло при непосредственном участии главы государства.

Мнение Медведева

На встрече с участниками праймериз «Единой России» председатель партии заявил, что заслуги политиков порой очень быстро забывают. Медведев отметил, что в 2000 году, когда Путин впервые стал президентом, средняя зарплата в стране составляла $50, или 1400 рублей по курсу доллара в тот период.

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«Почувствуйте разницу. Если сравнивать нас с другими странами, то такого роста социальной составляющей почти ни у кого нет. Это очень важно. Об этом нужно помнить и рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам», — добавил Медведев.

Согласно Росстату , средняя зарплата в России в 2000 году была в 1,5 раза выше — 2223 рубля (почти $80). В 2020-м россияне в среднем получали 51 083 рубля ($708 по среднегодовому курсу 71,2 рубля за доллар). Таким образом, за 20 лет зарплаты выросли в рублёвом выражении в 23 раза, в долларовом — почти в 9 раз.

Мнение Путина

Сам Путин ранее утверждал, что из-за мирового кризиса 2008–2009 годов доходы россиян не удалось увеличить до $2700, как это предполагала «Стратегия 2020».

Речь идёт о концепции долгосрочного социально-экономического развития России, предполагавшей к 2020 году достижения роста ВВП на 38–66%, радикального сокращения бедности и увеличения инвестиций в человеческий капитал на 80–85%. Правительство приняло её незадолго до обрушения рынков из-за мирового финансового кризиса. С его наступлением перед российским правительством встала новая задача — «не обрушить экономику вообще и не свести к нулю накопления граждан», отмечал глава государства.

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«Я сказал, чего я не допущу — это того, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. И мы этого не допустили, но это действительно негативно сказалось на нашем развитии. Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришёл извне», — объяснил президент.

В 2009 году, после самого успешного в своей истории десятилетия, Россия заметно пострадала от глобального кризиса: за год ВВП сократился почти на 8%. Персональную ответственность за такие изменения в экономике, по словам Путина, никто нести не может. Среди плюсов в экономике России за последние 20 лет президент отмечал уменьшение числа людей, живущих за чертой бедности, а также снижение инфляции по сравнению с 1990-ми годами, когда она достигала 35%.