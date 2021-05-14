В России выросли зарплаты

Зарплаты среднестатистических представителей среднего класса в России в первом квартале 2021 года выросли на 2,9%. Об этом, как сообщает Forbes , говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова», проведенном аналитиками SberCIB.

На фоне роста заработной платы «Ивановы» стали в целом более оптимистично оценивать экономическую ситуацию. Индекс потребительских настроений вернулся на средний уровень 2018-2020 годов. Россияне стали чаще ходить за покупками и реже обращать внимание на цены.

Улучшение прослеживается по всем компонентам «индекса Иванова». Доля потребителей, считающих текущую экономическую ситуацию неблагоприятной для накопления денег, снизилась с 46% до 39%. Уменьшилось и число респондентов, обеспокоенных экономическим ростом, курсом валют и безработицей.

Индекс восприятия национального благосостояния вырос на 13 процентных пунктов.

Авторы исследования отмечают, что опрос респондентов проводился в марте, когда заболеваемость коронавирусом пошла на спад, темпы инфляции снизились, а рубль начал укрепляться.

«Значительная часть негативных ожиданий Ивановых, о которых они говорили в 4 квартале 2020 года, не стала реальностью, как следствие, возросло количество оптимистичных оценок происходящего», - сказал руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.