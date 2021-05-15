30% от ВВП составило состояние миллиардеров России

Как отметила Financial Times, «современных Рокфеллеров» не нужно искать в наиболее развитых и богатых странах. Состояние самого богатого человека в мире, основателя Amazon Джеффа Безоса
, может показаться гигантским — $177 млрд. Но в его руках сосредоточено только 0,8% ВВП США. Состояние Джона Рокфеллера на пике составляло 1,6% от американского ВВП. Напротив, Амансио Ортега, основавший Inditex (входят бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka и т.д.) из Испании и титан телекоммуникационной индустрии Карлос Слим из Мексики владеют по 5,3% от национальных ВВП. А личный капитал табачного миллиардера Буди Хартоно составляет 1,8% от размера экономики Индонезии.