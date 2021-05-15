30% от ВВП составило состояние миллиардеров России

Личный капитал российских миллиардеров в общей сложности превысил треть внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Один только совладелец «Северстали» Алексей Мордашов , по отношению величины своего состояния к ВВП родной страны обогнал легендарного американского миллиардера Джона Рокфеллера . Об этом сообщила газета Financial Times.

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Согласно её подсчётам, в России самая высокая концентрация богатства в мире относительно размера ВВП. По сравнению с 2020 годом доля капитала миллиардеров по отношению к размеру экономики страны увеличилась на 10 процентных пунктов.

В руках только одного Мордашова сосредоточено $29 млрд (1,7% ВВП). На втором месте в этом списке оказалась Швеция. Состояние местных богачей составило 30% от ВВП. Как и в России, этот показатель за год увеличился почти на 10 п. п.

В тройку лидеров также вошла Индия — её миллиардеры в пандемийный год тоже нарастили свой капитал, и теперь он составляет около 20% от размера всей индийской экономики. В пятёрку стран рейтинга также вошли США и Франция — доли их миллиардеров в ВВП составляют 19 и 17% соответственно.

«Современные Рокфеллеры»

Как отметила Financial Times, «современных Рокфеллеров» не нужно искать в наиболее развитых и богатых странах. Состояние самого богатого человека в мире, основателя Amazon Джеффа Безоса , может показаться гигантским — $177 млрд. Но в его руках сосредоточено только 0,8% ВВП США. Состояние Джона Рокфеллера на пике составляло 1,6% от американского ВВП. Напротив, Амансио Ортега, основавший Inditex (входят бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka и т.д.) из Испании и титан телекоммуникационной индустрии Карлос Слим из Мексики владеют по 5,3% от национальных ВВП. А личный капитал табачного миллиардера Буди Хартоно составляет 1,8% от размера экономики Индонезии.

В начале марта китайская организация Hurun Research Institute провела исследование и выяснила, что число миллиардеров во всём мире достигло 3228 человек — это рекорд. Несмотря на пандемию, совокупное состояние богатейших людей Земли увеличилось почти на треть.