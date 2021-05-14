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В России примут меры против спам-звонков

Вероника Полынина
37 минут назад
Федеральная антимонопольная служба совместно с операторами сотовой связи разработают меры борьбы со спам-звонками, сообщает «Прайм».
В России примут меры против спам-звонков
Фото: ТАССТАСС
В пятницу, 14 мая, состоялось заседание рабочей группы, в которой приняли участие заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров и представители компаний МТС, «Т2 мобайл», «Ростелеком», «Мегафон» и «ВымпелКом».
Главной темой заседания стала защита абонентов сотовой связи от нежелательных звонков – незаконной голосовой рекламы.
Операторы связи разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые позволят ограничить возможность таких звонков с согласия самих абонентов.
В 2020 году ФАС рассмотрела 16 тысяч заявлений граждан о нарушении рекламного законодательства, более трех тысяч из которых пришлось на спам-звонки.
Как писал «Рамблер», согласно исследованию «Лаборатории Касперского», в 2020 году 63% звонков с неизвестных номеров на телефоны жителей России оказались спамом.
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