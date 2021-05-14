В России примут меры против спам-звонков

В пятницу, 14 мая, состоялось заседание рабочей группы, в которой приняли участие заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров и представители компаний МТС, «Т2 мобайл», «Ростелеком», «Мегафон» и «ВымпелКом».
Главной темой заседания стала защита абонентов сотовой связи от нежелательных звонков – незаконной голосовой рекламы.
Операторы связи разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые позволят ограничить возможность таких звонков с согласия самих абонентов.
В 2020 году ФАС рассмотрела 16 тысяч заявлений граждан о нарушении рекламного законодательства, более трех тысяч из которых пришлось на спам-звонки.