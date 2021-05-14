В России примут меры против спам-звонков

Операторы связи разрабатывают специальные технические решения и алгоритмы, которые позволят ограничить возможность таких звонков с согласия самих абонентов.

В 2020 году ФАС рассмотрела 16 тысяч заявлений граждан о нарушении рекламного законодательства, более трех тысяч из которых пришлось на спам-звонки.