Россияне назвали нужную сумму для осуществления своей мечты

Россияне рассказали, сколько денег им потребовалось бы, чтобы осуществить заветную мечту. Райффайзенбанк провел опросы 1,5 тысячи человек старше 18 лет, чтобы узнать, о чем мечтают граждане РФ и какой суммы им не хватает, чтобы мечты осуществить, сообщает РБК.

Фото: ТАСС ТАСС

Как оказалось, с возрастом запросы растут – если в возрастной группе от 18 до 25 лет некоторые молодые люди ориентировались на скромную сумму 1000 рублей, то респонденты постарше – 46-55 лет – считали, что на заветное желание можно потратить 5 миллионов. Некоторые романтики ответили, что мечты деньгами не измерить.

Как показало исследование, 46% жителей России хотят путешествовать. 41% респондентов хотели бы жить в собственном загородном доме. Высокая зарплата – лишь на третьем месте – 37%. Четвертое поделили между собой квартира и машина. О нематериальном мечтает каждый пятый – 20 % хотят любви.

37% опрошенных считают, что им для счастья необходимо 5 и более миллионов рублей. В масштабе от 1 до 3 и от 3 до 5 миллионов осуществятся желания 15% респондентов. 14% считают, что их счастье нельзя оценить в деньгах.

Молодежь 18-25 лет хочет собственную квартиру – 56 %, поучиться за рубежом – 20%, и, конечно, любви – 31%.

Россияне постарше – из групп от 26 до 55 лет – интересуются загородным домом – 40-44, 5%. Образование важно лишь для 6 %.

Представители самой старшей возрастной группы хотят отдыхать и видеть мир. Мечтают о путешествиях 53% респондентов.