Россияне расщедрились на чаевые во время майских праздников

В майские праздники, неожиданно ставшие долгими выходными, россияне смогли дополнительно отдохнуть, провести время со своими близкими и посетить салоны красоты. Также люди активно пользовались услугами такси и курьерской службы.

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Аналитики сервиса CloudTips, к которому подключен более 800 партнеров и где зарегистрировано более 120 тысяч пользователей, изучили данные об электронных чаевых, которые проходят через сервис. Они обнаружили, что за период с 1 по 10 мая 2021 года онлайн-чаевые были выше, нежели в соответствующие дни апреля, и их средняя величина больше, - информирует «ПРАЙМ».

Так, официантам посетители кафе и ресторанов перечислили на 55% больше денег, чем в апреле, и на 15% чаевые были выше. Средняя сумма с заказа составила 272 рубля. А 5 мая кому-то из работников общепита очень повезло. Ему перевели «на чай» 16 140 рублей.

В салонах красоты клиенты в среднем оставляли мастерам 499 рублей, что на 9% больше, чем в апреле. Максимальная транзакция зафиксирована 3 мая 2021 года - 3 228 рублей.

Водителям такси доставалось в среднем 195 рублей с поездки, на 20% больше, чем в прошлом месяце. Кто-то даже получил 4 мая 2152 рубля сверх счетчика за поездку. А курьерам оставалось по 115 рублей. Но была и очень щедрая благодарность за хорошее обслуживание – 4 мая доставщику перевели 6455 рублей чаевых.