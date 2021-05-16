Бывшей жене основателя Microsoft Билла Гейтса достались акции ещё одной компании — на $851 млн. После объявления о разводе с одним самых богатых людей на планете Мелинда Гейтс получила в общей сложности уже больше $3 млрд.

Как сообщил Bloomberg, на сей раз бывшей жене Гейтса перешли около 2,25 млн акций John Deere, крупнейшего в мире производителя сельхозтехники. Его акции — самый большой актив в портфеле компании Cascade Investment, которая управляет инвестициями Билла Гейтса.

До передачи части бумаг Мелинде Гейтс холдинг владел более 10% бумаг производителя стоимостью около $12 млрд.

Ранее «Секрет» сообщал , что в начале мая экс-супруга Билла Гейтса получила ценные бумаги Канадской национальной железнодорожной сети (Canadian National Railway) на $1,5 млрд, а также 2,94 млн акций крупнейшего автодилера в США AutoNation — на $309 млн.

Кроме того, Мелинде Гейтс отошли бумаги мексиканских Coca-Cola Femsa и Grupo Televisa на общую сумму более $500 млн. Таким образом, после объявления о разводе бывшей жене создателя Microsoft досталось уже $3,15 млрд.

Развод и раздел имущества

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе 3 мая. О причинах расставания и деталях раздела имущества они говорить не стали. По информации TMZ, супруги не заключали брачный контракт, а с прошением о разводе в суд обратилась Мелинда, потребовавшая суд признать брак «безвозвратно расторгнутым». Как отметило издание, жена миллиардера не решилась претендовать на алименты при разводе. Из документов также следует, что пара, которая уже какое-то время проживала раздельно, попросила назначить суд на апрель 2022 года.

По оценке Forbes на 15 мая, состояние Билла Гейтса составляет $128,3 млрд, по данным Bloomberg — $144 млрд. Только принадлежащие ему акции Microsoft (1,37%) стоят более $26 млрд. Главный же актив предпринимателя — Cascade Investment, которым управляет финансовый менеджер Майкл Ларсон. Через Cascade Гейтс инвестирует в недвижимость, энергетику и гостиничный бизнес, а также владеет акциями некоторых публичных компаний.