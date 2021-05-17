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В России резко выросла максимальная ставка по вкладам крупнейших банков

Праймиещё 2
1 час назад
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады мая выросла до 4,934% с 4,719% в третьей декаде апреля, следует из материалов Банка России.
Это самый высокий показатель с июня 2020 года, когда во второй декаде месяца ставка составляла 4,994%. Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк и Россельхозбанк.
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