Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

У программы бесплатной газификации домов есть ограничения

Ирина Лебедева
57 минут назад
Президент поручил обеспечить завершение газификации на бесплатной основе для частных домов определенного размера в большинстве регионов к 2024 г., во всех – к 2030 г.
У программы бесплатной газификации домов есть ограничения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уже с середины 2021 года газ бесплатно начнут проводить в четырех регионах – Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.
Однако далеко не все так гладко, - рассказал Игорь Юшков, преподаватель Финансового университета при правительстве России.
"Хорошо, если проведут газ с соседней улицы, за что сейчас просят миллион и больше. Но вряд ли трубу протянут к дальним домам. И нужно понимать, что бесплатно подключат только к уличной сети. За прокладку трубы на своем участке придется платить", — приводит его слова «АиФ».
При этом одно из условий бесплатного подключения — потребление газа не должно превышать семь кубометров в час.
Этого достаточно для отопления, приготовления пищи и функционирования горячего водоснабжения домовладения площадью в 300 квадратных метров.
Как ранее сообщал «Рамблер», "Единая Россия" собралась контролировать исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о бесплатном подключении домовладений к газу.
Об этом заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета, президиума генсовета и комиссии по подготовке предвыборной программы единороссов.
Личный счет,Игорь Юшков,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Финансовый университет,Единая Россия,Совет безопасности РФ,Аргументы и Факты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители