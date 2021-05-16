У программы бесплатной газификации домов есть ограничения

Президент поручил обеспечить завершение газификации на бесплатной основе для частных домов определенного размера в большинстве регионов к 2024 г., во всех – к 2030 г.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уже с середины 2021 года газ бесплатно начнут проводить в четырех регионах – Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

"Хорошо, если проведут газ с соседней улицы, за что сейчас просят миллион и больше. Но вряд ли трубу протянут к дальним домам. И нужно понимать, что бесплатно подключат только к уличной сети. За прокладку трубы на своем участке придется платить", — приводит его слова «АиФ».

При этом одно из условий бесплатного подключения — потребление газа не должно превышать семь кубометров в час.