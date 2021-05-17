Счетам подростков могут предписать «родительский контроль»

Центробанк рассмотрит вопрос издания рекомендаций для банков по надлежащей практике обслуживания несовершеннолетних. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Общественный Народный Фронт (ОНФ) обратился к ЦБ с инициативой ввести «родительский контроль» за финансами подростков. Свое предложение они изложили в письменной форме. Общественники указали на то, что банки открывают несовершеннолетним от 14 до 18 лет счета без одобрения законных представителей. Вместе с тем, по версии «Народного фронта», они отказывают взрослым в информации по операциям подростков, ссылаясь на банковскую тайну.

Кроме того, банки отправляют всех недовольных в суд, указали в ОНФ.

По закону граждане до 18 лет являются частично дееспособными, потому их интересы должны защищать их родители или другие законные представители, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Как отмечается, из-за такой политики банков дети могут столкнуться с мошенничеством или даже втянуться в преступные схемы.

Юристы сходятся во мнении, что кредитные организации должны предоставлять родителям сведения о трансакциях несовершеннолетних детей.