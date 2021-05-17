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Финансист рассказал об экономии на налоговых вычетах

Парламентская газетаиещё 1
12 часов назад
Многие граждане России имеют право на один или несколько налоговых вычетов. Об этом NEWS.ru рассказал финансовый советник Владимир Верещак.
Способ сэкономить: как получить налоговый вычет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Грамотное использование налоговых вычетов поможет существенно сэкономить, отметил эксперт.
Он подчеркнул, что это актуально не только для тех граждан, кто инвестирует средства в ценные бумаги.
«Если вы оплачивали лечение, обучение за себя или близких родственников, приобретали жилье, в том числе в ипотеку, и у вас есть доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, вы также можете получить налоговый вычет», — пояснил Верещак.
Финансист советует совмещать и перераспределять разные типы налоговых вычетов между супругами. По его мнению, это может оказаться более выгодно.
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