Способ сэкономить: как получить налоговый вычет

Многие граждане России имеют право на один или несколько налоговых вычетов. Об этом NEWS.ru
рассказал финансовый советник Владимир Верещак.
Грамотное использование налоговых вычетов поможет существенно сэкономить, отметил эксперт.
Он подчеркнул, что это актуально не только для тех граждан, кто инвестирует средства в ценные бумаги.
«Если вы оплачивали лечение, обучение за себя или близких родственников, приобретали жилье, в том числе в ипотеку, и у вас есть доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, вы также можете получить налоговый вычет», — пояснил Верещак.
Финансист советует совмещать и перераспределять разные типы налоговых вычетов между супругами. По его мнению, это может оказаться более выгодно.