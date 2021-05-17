COVID усугубил: эксперты предупредили о волне банкротств

Реальные располагаемые доходы россиян рухнули до рекордного низкого уровня с 2009 года, поскольку коронавирус усилил давление на стагнирующую экономику. Об этом говорится в исследовании Института развивающихся экономик Банка Финляндии.

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Доходы семей снизились почти на пять процентов в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Эксперты ожидают волну банкротств в ближайшее время. Они также отмечают, что благодаря выплатам от государства, в стране не произошел всплеск бедности .

Однако большая часть вспомогательных выплат была единовременной, поэтому ожидается, что их экономическое воздействие будет кратковременным, отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что минимальная зарплата в McDonald's США превысила доходы большинства россиян. Самый низкооплачиваемый работник McDonald's при полной загрузке получает 1760 долларов в месяц (около 130 тысяч рублей). Его минимальная зарплата превысит месячный доход 97,3 процента населения России. Согласно данным Росстата, на первый квартал этого года только 2,7 процента россиян получали в месяц больше 100 тысяч рублей.