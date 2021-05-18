Кто в списках: россиян ждет новая выплата в 5 тысяч рублей

Некоторые категории граждан смогут подучить льготную выплату в размере около 5 тыс. рублей. Об этом сообщает сайт PRIMPRESS

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Средства смогут получить неполные семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от восьми до шестнадцати лет.

В правительстве напомнили, что размер пособия составит 4951 рубль 50 копеек. Но выплату дадут семье, только если среднедушевой доход у них составит меньше прожиточного минимума на человека.

Согласно прогнозам, на пособие претендуют не менее 20 тысяч семей в каждом регионе. Оформить его можно будет на сайте госуслуг после подписания соответствующего постановления.

Ранее «Рамблер» писал, что жители, которым исполнилось 80 лет, получат надбавку к пенсии. Выплаты увеличатся на 6044 рубля.