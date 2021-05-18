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Кто в списках: россиян ждет новая выплата в 5 тысяч рублей

Елена Прошина
2 часа назад
Некоторые категории граждан смогут подучить льготную выплату в размере около 5 тыс. рублей. Об этом сообщает сайт PRIMPRESS.
Кто в списках: россиян ждет новая выплата в 5 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Средства смогут получить неполные семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от восьми до шестнадцати лет.
В правительстве напомнили, что размер пособия составит 4951 рубль 50 копеек. Но выплату дадут семье, только если среднедушевой доход у них составит меньше прожиточного минимума на человека.
Согласно прогнозам, на пособие претендуют не менее 20 тысяч семей в каждом регионе. Оформить его можно будет на сайте госуслуг после подписания соответствующего постановления.
Ранее «Рамблер» писал, что жители, которым исполнилось 80 лет, получат надбавку к пенсии. Выплаты увеличатся на 6044 рубля.
В ведомстве напомнили, что выплаты начнут приходить автоматически со следующего месяца после дня рождения. Также получающие социальную пенсию по старости или пенсию по случаю потери кормильца, претендовать на повышение не могут, так как перерасчет производится беззаявительно.
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