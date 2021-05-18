Коллекторов накажут за «выбивание долгов»

При этом привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев пока что невозможно, поскольку эти действия совершают физические лица и установить их связь с организациями-кредиторами в рамках действующего законодательства крайне сложно. Чтобы решить эту проблему, законопроектом предлагается выделить отдельный состав преступления — «незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».