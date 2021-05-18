Коллекторов накажут за «выбивание долгов»

Уголовная ответственность сможет наступить, если коллектор применяет насилие к человеку или угрожает ему, наносит вред его имуществу либо распространяет о должнике заведомо ложные или порочащие его сведения. Это будет наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до трех лет, принудительными работами на срок до пяти лет. Также предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности в течение трёх лет. Если «выбиванием долгов» занималась группа лиц, то срок лишения свободы может составить до 12 лет. «Депутатам регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают, вплоть до физической расправы, не только самим должникам, но и их родным и близким», — говорил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин
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