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В России нашли 300 тысяч долларовых миллионеров

Анастасия Кирсанова
54 минуты назад
Аналитики организации Frank RB насчитали 300 тыс. долларовых миллионеров в России. Такие данные приводятся на сайте РБК в результате изучения специалистами российской банковской системы.
В России нашли 300 тысяч долларовых миллионеров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
При этом около 40 тыс. держат свои средства в банках. У остальных долларовых миллионеров капитал составляет не только валюта, но и прочие активы. Отмечается, что несмотря на пандемию количество богатых людей в стране увеличилось. Только за последний год этот показатель вырос на 10,8%.
При этом количество людей, которые хранят деньги в российских банках сократилось. Многие доверяют банкам с госучастием. Среди них около 75% миллионеров.
Из-за снижения ставки ЦБ в прошлом году, многие стали вкладывать в инвестиционные продукты. При этом количество депозитов сократилось. Так, объём сделок по инвестициям составил 4,3 трлн рублей. Активность на рынке ценных бумаг в свою очередь выросла более чем в два раза.
Ранее «Рамблер» писал об альтернативах доллару в портфеле инвестиций. По мнению финансистов, помимо долларов и евро стоит приобрести юани и рубли.
Личный счет,Центральный банк России,
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