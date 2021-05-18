В России нашли 300 тысяч долларовых миллионеров

При этом около 40 тыс. держат свои средства в банках. У остальных долларовых миллионеров капитал составляет не только валюта, но и прочие активы. Отмечается, что несмотря на пандемию количество богатых людей в стране увеличилось. Только за последний год этот показатель вырос на 10,8%.