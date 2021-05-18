В России нашли 300 тысяч долларовых миллионеров

Аналитики организации Frank RB насчитали 300 тыс. долларовых миллионеров в России. Такие данные приводятся
на сайте РБК в результате изучения специалистами российской банковской системы.
При этом около 40 тыс. держат свои средства в банках. У остальных долларовых миллионеров капитал составляет не только валюта, но и прочие активы. Отмечается, что несмотря на пандемию количество богатых людей в стране увеличилось. Только за последний год этот показатель вырос на 10,8%.
При этом количество людей, которые хранят деньги в российских банках сократилось. Многие доверяют банкам с госучастием. Среди них около 75% миллионеров.
Из-за снижения ставки ЦБ
в прошлом году, многие стали вкладывать в инвестиционные продукты. При этом количество депозитов сократилось. Так, объём сделок по инвестициям составил 4,3 трлн рублей. Активность на рынке ценных бумаг в свою очередь выросла более чем в два раза.
Ранее «Рамблер» писал об альтернативах доллару в портфеле инвестиций. По мнению финансистов, помимо долларов и евро стоит приобрести юани и рубли.