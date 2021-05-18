«Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены», — заявил министр.

По его словам, Минсельхоз рассчитывает, что региональные органы управления агропромышленного комплекса обеспечат должный контроль за сферой.

«Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло», — подчеркнул Патрушев.

Кроме того, министерство отмечает, что на данный момент прогнозируется рост производства сахарной свеклы и подсолнечника, это будет способствовать сохранению стабильной ситуации на рынке сахара и подсолнечного масла.

В декабре 2020 года Минпромторг , Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены на срок до 1 апреля текущего года, однако впоследствии правительство продлило их действие. Соглашение о стабилизации цен на сахар истекает 1 июня, на подсолнечное масло – 1 октября.

1 июня закончится действие введенных ранее ценовых ограничений на сахар, в связи с чем стали появляться сообщения о том, что стоимость продукта резко увеличится. На этом фоне Союзроссахар выступил с заявлением, что роста цен летом не ожидается. ФБА «Экономика сегодня» узнало мнение экспертов, по какому сценарию будет развиваться производство сахара и как будут устанавливаться цены.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что соглашения о стабилизации цен на сахар, которые истекают 1 июня, продлевать не планируется. Фиксацию цен на сахар должны будут заменить иные механизмы регулирования.

Что произойдет после отмены фиксированных цен

Минсельхоз рассматривает создание интервенционного фонда для стабилизации цен, квоты на беспошлинный импорт.

Переработчики могут начать закупать сырье у контролируемой государством Объединенной зерновой компании (ОЗК). Предложения ведомства вызвали неприятие у бизнес-сообщества, где усмотрели поводы для неконтролируемого роста цен на сахар.

«Российский АПК знаком и с интервенционным фондом, и с квотированием экспорта со второй половины 1990-х годов. Если Минсельхоз опасается, что на рынке сахара возникнет дисбаланс, стоит использовать оба этих механизма. ОЗК на сегодняшний день исполняет роль регулятора, возможно, ее полномочия расширят и на сахар. Сейчас квотирование экспорта используется для зерна, масла и семян», — отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

Эксперт констатировал, что подобные инструменты лучше, чем договоренность о фиксации цены на сахар, которую использовали в конце прошлого года.

«Эта мера весьма опасная, потому что размывает объективную ценовую конъюнктуру. В качестве временного способа использовать можно, чтобы сбить конъюнктурный ажиотаж, но основываться на ней нельзя», — подчеркнул Холод.

Если ведомство переживает за баланс спроса и предложения, то с 1 июня нужно использовать другие способы регулирования, отметил эксперт.

Сам Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную. Однако, помня прошлый год, игроки рынка не склонны доверять ведомству.

11 декабря 2020 года Генпрокуратура РФ сообщила о резком подорожании сахара (+71,5%), подсолнечного масла (+23,8%), муки (12,9%) и хлеба (6,3%). Ведомство начало проверку.

В этой связи президент России Владимир Путин резко раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева за повышение в стране цен на базовые продукты питания.

В результате специальные соглашения закрепили предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Теперь стратегия ведомств учитывает возможные подстраховочные варианты, чтобы избежать повторения неприятной ситуации прошлого года.

Как складывается ситуация на самом деле

Ранее Минсельхоз спрогнозировал, что в 2021 году увеличить цены на сахар может недостаточный темп посевной сахарной свеклы, связанный с плохой погодой, однако позднее ведомство охарактеризовало ситуацию как стабильную.

Метания происходят и в Минэкономразвития, глава которого ранее возлагал вину за повышение цен на сахар на ретейлеров.

«Минсельхоз отметил, что посевы в текущем году хуже, соответственно, сократил прогноз уборочной кампании и предположил повышение цен. В связи с этим ведомство решило применить интервенцию и квотировать экспорт, — рассуждает Леонид Холод. — Возможно, Минсельхоз подстраховывается таким образом, если случится неудача с урожаем, как в прошлом году, хотя весна в этом году не замедляет посевы свеклы».

Россия стабильно потребляет порядка 6 млн тонн сахара в год. Еще порядка 150 тыс. тонн отправляется на экспорт: покупают российский сахар в основном Белоруссия и Узбекистан. Чтобы покрыть внутренние и экспортные потребности в сахаре стране нужно примерно 6,5 млн тонн — именно столько производится: от 6,5 до 7 млн тонн ежегодно, рассказал ФБА «Экономика сегодня» финансовый аналитик Алексей Коренев

Что касается колебаний в стоимости продукта, то они чаще связаны с его избытком.

«Скачки с ценами на сахар были связаны в основном с перепроизводством, — объясняет Коренев. — Пример случился в 2018 году, когда пришлось закрывать девять сахарных заводов из-за того, что цены на сахар упали до себестоимости. Тогда в рознице сахар стоил 50–56 рублей за килограмм, в какой-то момент упал до 25–28 рублей, а в опте ниже 25 рублей — это порог рентабельности. Как итог предприятия закрыли, а посевные площади сократились на 19%».

Коренев отметил, что в прошлом году на фоне сокращения площадей случился неурожай, в результате в 2020 году уборка сахарной свеклы остановилась на отметке в 5 млн тонн, но при этом оставались переходящие запасы примерно на 1,5 млн тонн. Таким образом, продукции хватало, чтобы закрыть внутренние потребности и почти все экспортные. Дальше ситуация должна была выправиться, так как производители должны были увеличить посевные площади.

«Сейчас цены на сахар вернулись на тот уровень, на каком они были полтора года назад. Никакого фантастического роста цен на сахар нет, только относительно года, когда был переизбыток», — подчеркивает Алексей Коренев.

Что говорит бизнес

Некоторые участники рынка говорят о том, что меры, предложенные Минсельхозом, направлены исключительно на розничные сети и не касаются производителей, в том числе кондитерских фабрик.

«Безусловно, обеспокоенность кондитеров и других представителей рынка тем, что происходит регулирование только розничного рынка, а оптовый остается вне зоны действия каких-либо инструментов, абсолютно обоснована. Однако первоначально задача заключалась в том, чтобы сбить ажиотажную конъюнктуру именно на розничном рынке сахара. Ожидалось, что впоследствии подобная мера окажет успокаивающее воздействие и на оптовый рынок», — рассуждает Леонид Холод.

Участники рынка всегда недовольны политикой, связанной с регуляцией цен. Потребители хотят, чтобы цены не росли, а производители придерживаются противоположного мнения. В любом случае фиксированная цена на сахар и другие продукты должна быть отменена, а последующая регуляция рыночных цен должна производиться с помощью инструментов, которые предложил Минсельхоз, считает эксперт.

Союзроссахар тем временем заявил, что не ожидает роста цен после 1 июня. Сахарные заводы продолжают выполнять свои обязательства в рамках соглашения и поставляют в торговые сети со складов сахар по цене, не превышающей 36 рублей за килограмм. В союзе также заявили, что сохранению стабильной ситуации на российском рынке будет способствовать новая мера господдержки отрасли в виде субсидии при реализации сахара в торговые сети по цене соглашения, предложенная Минсельхозом.

Минсельхоз решил обеспечить стабильность цен на сахар в России до осени, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

По словам собеседников издания, до конца сентября производителям рекомендовано сохранять закупочные цены на уровне 36 рублей за килограмм. Распоряжение носит рекомендательный характер.

Опрошенные компании намерены сохранить цены на прежнем уровне до конца сентября для тех контрагентов, с которыми сотрудничают в рамках соглашения о стабилизации стоимости. Изначально оно было заключено до конца марта, однако впоследствии было продлено до конца мая.

Также по условиям соглашения производители должны получить компенсацию от государства в размере пяти рублей на каждый проданный килограмм сахара.