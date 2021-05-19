Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах

Схемы увода денег с помощью банкомата весьма стандартны. Например, мошенники устанавливают на них дополнительное оборудование: камеры, направленные на клавиатуру, специальные накладки, считыватели на картоприёмниках. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов. По его словам, такой вид мошенничества с использованием специального оборудования называется скиммингом.
Кроме того, подавляющая доля банковских карт имеет защиту в виде чипа, что делает скимминг достаточно неэффективным видом мошенничества.
Случается, что преступники взламывают банкомат, что позволяет им проводить операции как бы с согласия клиента.