Киев отказывает в пенсиях инвалидам

Вчера состоялись переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. Ковшарь рассказала, что в ходе заседания экономической подгруппы обсуждался вопрос возобновления выплаты Украиной пенсий жителям Донбасса, в первую очередь маломобильным гражданам.

Украинская сторона категорически заявила, что это возможно лишь в случае, если маломобильные пенсионеры приедут на подконтрольную Киеву территорию.