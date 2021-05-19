Киев отказывает в пенсиях инвалидам

Украина отказывается платить пенсии маломобильным пенсионерам из Донбасса без их визита в страну. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказала пресс-секретарь делегации Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.
В апреле, как сообщал «Рамблер», уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что задолженность Украины по пенсиям временно перемещенным лицам и жителям Донбасса составляет около 394 миллионов долларов.
Вчера состоялись переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. Ковшарь рассказала, что в ходе заседания экономической подгруппы обсуждался вопрос возобновления выплаты Украиной пенсий жителям Донбасса, в первую очередь маломобильным гражданам.
Украинская сторона категорически заявила, что это возможно лишь в случае, если маломобильные пенсионеры приедут на подконтрольную Киеву территорию.
«Что невозможно чисто технически — они маломобильны. Их более 120 тысяч», — отметила Ковшарь.