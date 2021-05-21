Букет на последний звонок за год подешевел на 3%

Покупка букета на последний звонок будет стоить школьникам на 3% меньше, чем в 2020 году. Средняя сумма составит 987 рублей, при этом самые низкие цены на цветы в преддверии школьных выпускных отмечены в Пермском крае, самые высокие - в Москве. Об этом говорится в исследовании IT-компании "Эвотор", имеющемся в распоряжении ТАСС.

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"Букет на последний звонок обойдется школьнику в среднем в 987 рублей. По сравнению с прошлым годом цветы подешевели на 3%", - говорится в исследовании.

Самые дорогие букеты на выпускной в столице - букет в Москве обойдется выпускнику в 1 401 рубль. Средняя цена букета в Санкт-Петербурге немногим ниже - 1 124 рубля.

Не получится сэкономить на цветах и в Ханты-Мансийском автономном округе, где средняя стоимость букета составляет 1 327 рублей. В Иркутской области букет обойдется выпускнику в среднем в 1 255 рублей, в Краснодарском крае - 1 142 рубля.

Дешевле 1 тыс. рублей

Меньше 1 тыс. рублей будет стоить букет в Красноярском крае (995 рублей), Нижегородской области (992 рубля), Тюменской области (978 рублей), Татарстане (951 рубль), Самарской области (944 рубля). Средняя стоимость букета в Кемеровской области - 890 рублей, в Ростовской области - 875 рублей, в Волгоградской области - 864 рубля, в Свердловской области - 835 рублей.

Дешевле всего цветы в Челябинской области - 798 рублей, Калининградской области - 741 рубль и Башкортостане - 732 рубля. Самые низкие цены на цветы, по данным "Эвотора", в Пермском крае - 660 рублей.