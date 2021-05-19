В чужом кармане: сколько зарабатывает оператор

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Фото: Рамблер Рамблер

Наш новый герой — Александр, который для того, чтобы обеспечить семью и выплатить кредиты решил подработать свадебным фотографом.

Несмотря на то, что основная работа у Александра связана с телевидением, для подработки он отдельно покупал технику и компьютер, чтобы не было проблем с использованием рабочей камеры. Изначальные вложения составили более 150 тысяч рублей, все было взято в кредит.

«Средний ценник за мою работу около 30 тысяч рублей. В эту сумму включен 40-минутный фильм и 5-минутный клип. Стоимость видеосъемки может меняться и зависит от объема и сложности, а также от среднерыночных цен и, как ни странно, приходится учитывать платежеспособность клиентов. Некоторые клиенты считают слишком низкую цену показателем некачественно оказанной услуги», - отметил он.

В своей работе на свадьбах оператор ценит общую атмосферу счастья, которая окружает молодоженов и их гостей, а также то, что люди легко идут на контакт.

«Как я нахожу своих клиентов? Есть несколько вариантов, в том числе реклама на свадебных сайтах и в журналах, которые раздают в ЗАГСах. Но лучше всего, когда клиенты приходят по рекомендации своих знакомых. Это значит, что человек уже видел твои работы, и они его устраивают», - рассказал Александр.

Он отметил, что возникают и сложности при съемках свадеб, так как некоторые женихи и невесты, а также их гости боятся камеры и приходится искать к ним подход. Плюс некоторые свадьбы иногда заканчиваются скандалами. Также сложности возникают и на этапе монтажа видео, так как в 40-минутный ролик нужно уместить очень большой объем отснятого материала.

«Многие думают, что готовый фильм со свадьбы получат завтра или послезавтра. И очень сильно удивляются, когда узнают, что у топовых видеографов срок монтажа может достигать полугода», - рассказал оператор.

По его словам, приходится включать срок монтажа отдельным пунктом в договор, чтобы не было недопонимания с молодоженами и их родственниками.

Александр живет с женой и детьми, платит кредиты и ипотеку, а также оплачивает основные расходы. Заработок в месяц зависит как от основной работы, так и от доходов за «калым» на свадьбах.

Примерные траты Александра (в месяц):

На продукты — около 30 000 рублей

На кредиты — около 30 000 рублей

На одежду и бытовые мелочи - до 15 000 рублей