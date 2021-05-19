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Программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая

BFM.RUиещё 11
1 час назад
Программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у президента по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию, передает «Интерфакс».
Туристический кэшбек: семьи с детьми получат новые льготы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Владимир Путин заявил, что «видит проблемы» с реализацией программы. Чернышенко напомнил, что на нее правительство выделило пять миллиардов рублей и к ней уже подключились около тысячи лагерей.
Путин поручил рассмотреть вопрос о кешбэке для тех, кто уже оплатил отдых детей. Программа предусматривает возврат половины стоимости путевки.
Личный счет,Владимир Путин,
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