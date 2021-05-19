Должников могут лишить единственного жилья

Конституционный суд России повторно потребовал законодательно урегулировать правила, по которым единственное жилье граждан-должников может быть изъято в счёт долга. Об этом сообщает РБК.

В случае одобрения инициативы, у недобросовестных должников и граждан-банкротов можно будет изымать единственное жилье. Речь идет о роскошных апартаментах, метраж которых превышает санитарную норму жилой площади на человека. При этом взамен людям должны быть предоставлены более скромные квартиры.

Как уточняется, соответствующее предложение направлено КС в Госдуму . В случае его одобрения, изменения внесут в закон о банкротстве и в Гражданский процессуальный кодекс.

Отмечается, что некоторые суды принимали решения об обращении взыскания на имущество, которое было единственным жильем должников, с 2012 года, а в обоснование приводили позицию, изложенную в постановлении КС. При этом на деле такие решения не исполнялись из-за отсутствия законодательного регулирования процедуры обращения взыскания.

Кредиторы давно хотят наложить руку на единственное жильё банкротов. Но по закону его нельзя изъять — так было до 26 апреля, когда Конституционный суд лишил единственное жильё неприкосновенности. Юристы уже называют это решение революционным. Как постановление КС изменит судебную практику и стоит ли ликовать кредиторам, «Секрет» узнал у экспертов.

О каком деле идёт речь

В 1999 году житель Калуги Иван Ревков одолжил своей знакомой Елене Шахлович 772 500 рублей. Женщина долг не вернула. Тогда Ревков обратился в суд. Но даже решение суда и исполнительный лист не помогли взыскать деньги с Шахлович.

В 2018 году суд проиндексировал сумму долга до 3,9 млн рублей, и Ревков добился банкротства Шахлович. Среди имущества женщины нашли 110-метровую квартиру, которую та приобрела в 2009 году. Однако финансовый управляющий, который участвовал в процедуре продажи имущества, отказался включить её в конкурсную массу (всё имущество должника, которое изымают в пользу кредиторов).

Суды трёх инстанций с его мнением согласились и отметили, что огромная квартира — это единственное жильё Шахлович. А доводы Ревкова о том, что женщина купила дорогостоящую недвижимость уже после вынесения судом решения о взыскании, оставили без внимания.

Пытаясь разрешить дело в свою пользу, мужчина хотел было обратиться в Верховный суд. Но дело не приняли со следующей формулировкой: «изложенные возражения не могут служить достаточным основанием для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку, по сути, эти возражения сводятся к несогласию с произведённой судами первой и апелляционной инстанций оценкой обстоятельств спора».

Тогда Ревков обратился с жалобой в Конституционный суд, пояснив, что правило неприкосновенности единственного жилья должника противоречит Конституции РФ и нарушает его — Ревкова — права и свободы.

Когда продать квартиру можно

Конституционный суд принял позицию Ревкова и разрешил изымать за долги единственное жильё у граждан-банкротов — с предоставлением взамен более скромного.

Наложить взыскание на квартиру можно при соблюдении нескольких условий, пояснил КС:

взыскание имущества не должно использоваться как «карательная санкция» или «средство устрашения должника», когда у него и членов семьи грозят отобрать единственное жильё,

должнику должны дать взамен другую квартиру в населённом пункте, где он проживает.

«Имеют значение условия суммы сделок и других операций должника, включая доказанные злоупотребления в приобретении жилья, когда при неисполненном решении суда должник переводит своё имущество под защиту исполнительского иммунитета, чтобы укрыть его там от взыскания по долгам», — пояснил КС и добавил, что судам следует соотносить рыночную стоимость жилья с величиной долга.

Что касается альтернативной квартиры, она должна соответствовать нормам предоставления жилья на условиях социального найма — из расчёта на каждого члена семьи, проживающего с должником. В России это в среднем 18 кв. м на человека.

Что это означает на практике. Объясняет Денис Фролов

Должник с совместно проживающими членами семьи должен переехать в более скромную квартиру, а на роскошные «квадраты» можно обратить взыскание. Кредиторы сначала приобретают для должника квартиру с соблюдением норм по минимальной жилой площади, потом обращаются в суд — просят взыскать роскошную квартиру и указывают, что должнику есть куда переехать. Конечно, переселяют в пределах населённого пункта.

Так, например, если должник владеет пентхаусом на Арбате площадью 300 кв. м, нет ничего сложного переселить его с супругой и двумя детьми в трёхкомнатную квартиру площадью 80 кв. м в Выхино, квартиру на Арбате продать, распределить вырученные деньги между кредиторами, а если что-то останется, вернуть лишнее самому должнику.

Конституционный суд определил рассмотреть заново спор Ивана Ревкова по поводу квартиры Елены Шахлович.

Что изменит решение КС

Большинство опрошенных «Секретом» юристов отмечают, что постановление КС РФ более чем оправданно в условиях, когда недобросовестные должники зачастую переводят все свои активы в единственное роскошное жильё, а суды — встают на их сторону.

Артём Комсюков, старший юрист «Арбитраж.ру»

Представим, что есть гражданин, который накопил долги на десятки и сотни миллионов. У него в собственности квартира в 500 кв. м в центре города. Но это жильё — единственное, значит, на него распространяется иммунитет. Приставы и финансовые управляющие пытались бороться с такого рода злоупотреблениями — продавать роскошное жильё и приобретать должнику квартиру, которая соответствует стандартам. Хочется верить, что теперь суды перестанут защищать недобросовестных должников и встанут на страже прав кредиторов.

Эта проблема не новая — ещё в 2012 году Конституционный суд указал, что необходимо чётко прописать в законе, какое единственное жильё можно считать роскошным и при каких обстоятельствах на него можно обратить взыскание, говорит адвокат, партнёр BMS Law Firm Денис Фролов . Однако за девять лет закон так и не был принят, поэтому КС пришлось вновь о себе напомнить.

К тому же судебная практика знает несколько громких случаев, когда единственное жильё должника запрещали разменять в пользу кредиторов, каким бы роскошным оно ни было, добавляет управляющий партнёр ЮК «Генезис» Артём Денисов.

Фабулы этих дел.

Артём Денисов, управляющий партнёр ЮК «Генезис»

«Пермское дело»

Предприниматель из Перми купил две квартиры площадью 229 и 460 кв. м, а затем объединил их в одну. В 2017 году его признали банкротом. Но вместо двух квартир у него нашли одну объединённую (площадью свыше 600 кв. м) и непогашенные долги.

Кредитор, который подал жалобу в Верховный суд, настаивал на недобросовестности должника. Мужчина начал согласовывать перепланировку уже после того, как финансовый управляющий попросил суд утвердить порядок продажи двух квартир. Однако Верховный суд указал, что в законе не определено, как взыскать единственное жильё и определить роскошность жилья.

Конституционный суд указывал на необходимость определить эти критерии ещё в 2012 году, но с тех пор ничего не изменилось. Поскольку нет критериев на законодательном уровне, Верховный суд настаивал, что единственное жильё защищено иммунитетом и нельзя навязывать должнику другое, более дешёвое жильё, «заинтересованность в приобретении которого он не выражал».

«Ижевское дело»

Другой спор Верховный суд рассмотрел в октябре 2020 года. В этом кейсе один из кредиторов внёс в конкурсную массу гражданина-банкрота более дешёвую квартиру. На торги предполагалось выставить более дорогую квартиру, после её реализации компенсировать кредитору затраты на другую, дешёвую. Оставшиеся деньги планировалось разделить между кредиторами.

Причём речь шла не о действительно роскошном жилье: должнику принадлежала квартира в Ижевске площадью 40 кв. м. А заместить это единственное жильё хотели на вариант попроще — площадью 19 кв. м. Собрание кредиторов такой вариант одобрило. Арбитражный суд Уральского округа поддержал их идею.

Но что же сказал Верховный суд? Он указал, что решения собраний кредиторов банкрота не должны нарушать право на жилище (ч. 1 ст. 40 Конституции РФ). Также ВС добавил, что квартиру площадью 40 кв. м нельзя признать роскошным жильём, которое превышает разумную потребность в жилище. Суды же апелляционной инстанции и округа, напротив, фактически лишили гражданина собственности против его воли. Одновременно должнику навязали иное имущество, которое он не хотел приобретать.

Хотелось бы верить, что по следам нынешнего решения Конституционного суда ВС также выскажется по этой категории споров, но не так формально, как в «ижевском деле».

Партнёр адвокатского бюро «Павлова и партнёры» Сергей Левичев заочно поспорил со своими коллегами, которые называют постановление КС о неприкосновенности единственного жилья революционным. По его мнению, многие из выводов КС либо повторяют предыдущее постановление от 2012 года, либо уже активно применяются арбитражными судами.

«Вместе с тем позиции арбитражных судов (даже в пределах одного судебного округа) зачастую противоречивы. По всей видимости, это обстоятельство, а также игнорирование законодателем предыдущего постановления от 2012 года и послужили поводом к тому, что спустя почти девять лет КС вернулся к этому вопросу», — пояснил он.

Важный вывод постановления — указание на то, что при реализации единственного жилья (или подбора альтернативного) следует руководствоваться нормами предоставления жилья на условиях социального найма, сказал Левичев. «Это серьёзный шаг навстречу кредиторам, поскольку открывает для них возможность получения компенсации не только за счёт "роскошного жилья" должника-банкрота, но и за счёт любого другого, превышающего минимальные нормативы жилой площади помещения», — пояснил эксперт.

Впрочем, все опрошенные «Секретом» эксперты сходятся во мнении, что это постановление КС положит конец практике, когда единственное жильё, не обременённое ипотекой, исключалось из конкурсной массы вне зависимости от его стоимости и иных характеристик. Но как суды будут трактовать критерий разумной достаточности жилого помещения, сказать пока трудно. Вероятнее всего, законы о правилах взыскания единственного жилья будут разработаны и приняты до конца 2021 года.

Верховный суд разрешил кредиторам спрашивать с родственников обанкротившихся заемщиков, пишут «Ведомости». Для этого им разрешат запрашивать сведения об их имуществе.

Прецедентным стало дело о банкротстве в отношении компании «Сегежа сети», проходящей процедуру банкротства. Конкурсный управляющий запросил в загсе Карелии, где зарегистрировано предприятие, данные о родственниках двух руководителей. Каждому из них принадлежит по одной третьей доле в компании.

После отказа в загсе конкурсный управляющий обратился в суд, однако первая и апелляционная инстанции так же отказали в предоставлении информации. Но Верховный суд встал на сторону истца и постановил предоставить ему требуемые сведения.

В результате, отмечают опрошенные изданием юристы, уже в ближайшее время может сложиться новая для России практика, когда родственников и других связанных с должником будут привлекать к ответственности наравне с непосредственными бенефициарами.

В российском праве существует понятие контролирующие должника лица (КДЛ), к которым можно отнести широкую категорию как физических, так и юридических лиц, включая родственников. Однако в реальности, поясняют специалисты, установить их связь с должником зачастую было проблематично — в том числе из-за отсутствия достоверных сведений о родстве. Теперь ситуация может коренным образом измениться.

Долги общей суммой 1,15 млрд рублей будут списаны с жителей России, подавших заявки на процедуру внесудебного банкротства, 23 апреля пишет газета «Известиям» со ссылкой на проект «Федресурс».

По его информации, в настоящее время воспользоваться таким механизмом решили 9,4 тысячи граждан. Однако, 6,1 тысячи обращений было отклонено.

Глава проекта Алексей Юхнин отметил, что процедуру банкротства прошли уже 612 человек, с которых списали почти 214 млн рублей. По оценкам специалистов, в России под условия упрощенного механизма списания долгов подпадают 3 млн жителей, но этим пользуются слабо из-за его новизны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля председатель региональной общественной организации «Объединение банковских юристов в городе Москве» Вадим Тынчеров заявил, что РФ накрыла волна банкротств среди физических лиц. По его словам, этот показатель в сравнении с цифрами прошлого года вырос на 81 процент.

Россиянам разрешат банкротиться во внесудебном порядке через «Госуслуги». Законопроект об этом подготовило Минэкономразвития , выяснили «Известия».

В настоящее время заявление надо подавать по месту жительства или пребывания в МФЦ. Новый способ банкротства «позволит сократить временные издержки и повысить доступность процедуры внесудебного банкротства для граждан». У россиян останется выбор: прийти лично или оформить все через интернет.

Планируется, что законопроект примут в сентябре этого года. Однако не все оценили инициативу положительно.

«При проведении всех процедур должно быть личное участие человека. Если упростить все до такой степени, то подавать заявление на банкротство начнут все подряд», — считает первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев опасается, что если граждане начнут подавать такие заявления, то у них будет проще изымать за долги имущество, так как сайт аккумулирует всю информацию о россиянах. Эксперты, наоборот, уверены, что серьезных рисков для граждан эта инициатива не несет.

Газета «Ведомости» ранее сообщила, что регистрация на «Госуслугах» может стать автоматической. Учетные записи на портале могут создавать по умолчанию при обращении граждан в госорганы. Профили, например, появятся при регистрации рождения или при получении паспорта.

Аналитики сервиса FreshStart предсказали, что в 2021 году число граждан-банкротов достигнет 178,5 тысячи человек. Показатели нынешнего года могут превысить в 1,5 раза прошлогодние.

Госдума приняла закон о дополнительной защите должников от недобросовестных кредиторов. До 500 тысяч рублей вырастут административные штрафы за применение угроз при взыскании долгов. К тому же наказывать за нарушения в этой сфере смогут все кредитные организации.

Еще до принятия новых изменений в Кодекс об административных правонарушениях действовали нормы, согласно которым при требовании просроченной задолженности не допускаются психологическое давление на должника и раскрытие его персональных данных. Кабмин в своих поправках предложил распространить административную ответственность в этой сфере на кредитные организации, которых она пока не касается. Это банки, микрофинансовые организации или ломбарды.

Член комитета по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров сообщил, что только за прошлый год поступило 28 тысяч обращений в Федеральную службу судебных приставов (ФСПП) по данному поводу. И более половины из них относятся вовсе не к работе коллекторских организаций - граждане жалуются на банки, ломбарды, микрофинансовые организации. Теперь этот "пробел" ликвидируют.

Документ также предусматривает повышение штрафов за противоправные действия при возврате денежных средств. Для должностных лиц они составят от 20 до 200 тысяч рублей, для юридических - от 50 до 500 тысяч рублей. Пока что для должностных лиц действует предел штрафа в размере 100 тысяч, а для компаний - 200 тысяч.

Полномочиями по рассмотрению таких дел наделяются должностные лица Федеральной службы судебных приставов (ФССП).