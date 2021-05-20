Эксперт предостерёг об опасности банкоматов

Банкоматы для снятия денег могут быть опасны, так как мошенники устанавливают на них оборудований для кражи денег. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Финансовый эксперт отметил, что для махинаций с банкоматами нужно быть технически подкованным и иметь длительный контакт с устройством.

«Например, мошенники вводят данные для оплаты, а следующий клиент авторизует карту и теряет деньги. Однако данный вид мошенничества достаточно сложный с технической точки зрения. Этот процесс требует серьезной подготовки и длительного доступа к банкомату или к защищенному каналу связи», - процитировали Ферапонтова на сайте URA.RU.

Эксперт отметил, что современные банкоматы оснащены надежной защитной системой, и вышеуказанный способ весьма затруднителен. Поэтому самый распространённый вид финансового мошенничества осуществляется через СМС. Жулики присылают на телефон ссылку об оплате и списывают со счета средства.