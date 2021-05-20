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Самый дешевый билет в Сочи подешевел вдвое

Анастасия Кирсанова
20 мая 2021
Перелёт из Москвы в Сочи может обойтись россиянам в 3,5 тыс. рублей. Такие данные следуют из агрегатора по покупке билетов Aviasales.
Самый дешевый билет в Сочи подешевел вдвое
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что рейс выполняют компании Smartavia и Royal Flight с вылетами 24 мая и 4 июня. Время вылета из Москвы назначено на 16:00, из Сочи - 10:35.
Средний билет в эти дни стоит около 7 тыс. рублей. Таким образом, туристы сэкономят около половины стоимости билета.
Ранее «Рамблер» писал, что в Сочи могут ограничить движение автомобилей для приезжих. Это связано с тем, что город не справляется с наплывом туристов.
«Обсуждаются возможности использования опыта других городов в организации транспортного движения, платных перехватывающих парковок с автобусными остановками для пересадки туристов на общественный транспорт. Также возможен контроль количества иногородних такси и работы частных предприятий маршрутных автобусов на территории Сочи», - отмечается в материалах регионального парламента.
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