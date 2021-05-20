Неделя в Крыму за 2 млн рублей: что включено

Один из домов отдыха на крымском побережье предлагает туристам забронировать жильё на неделю за 2 млн рублей. Информация предоставлена на официальном сайте
Mriya Resort & SPA.
В даты с 1 по 8 июня для брони осталась доступна президентская вилла. Ее площадь составляет 300 кв. м и она рассчитана на 8 гостей. Стоит отметить, что цена указана со скидкой. Ранее виллу можно было забронировать за 2,8 млн рублей.
Остальные дома представленные на сайте оказались недоступны для бронирования в эти дни.
Забронированные виллы представляют собой два огромных особняка в 618 кв. м и 1000 кв. м.
Комплекс MRIYA предлагает своим постояльцам услуги спа, косметологии и медицины. На территории комплекса есть рестораны, бары, японский сад и площадка для концертов. Комплекс премиум-класса работает с 14 августа 2014 года. Он включает в себя 37 вилл и 336 гостиничных номеров.
Ранее «Рамблер» сообщал, что найден самый дешевый билет в Сочи. Перелет 24 мая и 4 июня будет стоить 3,5 тыс. рублей. Рейсы выполнят компании Smartavia и Royal Flight.