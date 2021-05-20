Стартапы дня: зарабатываем на рабочем времени и растениях

Кризис из-за коронавируса, падение ставок на банковские вклады и страх потерять свои сбережения вынудили многих россиян присмотреться к инвестиционным инструментам, в том числе вложениям в ценные бумаги. «Рамблер» подготовил обзор старптапов, которые могли бы стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Стартапы за которыми стоит следить:

Clockster

Не всегда бизнес-идеи выливаются во что-то эффективное, но если уж они «выстреливают», то могут принести доход как основателям компании, так и тем, кто решил поддержать их. Так случилось со стартапом по учету рабочего времени Clockster, который был создан в Казахстане в 2017 году. Сейчас сервис, который помогает малому и среднему бизнесу анализировать опоздания и переработки сотрудников, выходит на российский рынок.

Clockster привлек 1,1 миллион долларов инвестиций и создал международный сервис, которым уже пользуются более 35 000 человек. Его основатель Ержан Рыскалиев отмечает, что Clockster не был первым его проектом. Изначально он создал приложение Time to Chill для поиска блюд и заведений в Астане, однако проект не получил развития из-за ряда ошибок. Они были учтены при создании Clockster, пишет vc.ru.

Для учета рабочего времени сервис использует мобильные устройства с Face ID и специальные терминалы с отпечатками пальцев. В 2018 году стартап привлек 240 000 долларов, в 2020 году была заключена сделка на 750 000 долларов.

Fermata

Сельское хозяйство, являясь одной из самых важных отраслей экономики, нуждается в автоматизации ряда процессов. Именно для этого Валерией Коган и была создана Fermata. Сейчас – это израильской-российский проект, представляющий собой платформу для мониторинга состояния растений в режиме реального времени.

Благодаря постоянному мониторингу, для которого используются как специальные датчики и роботы, так и искусственный интеллект, сельхозпроизводители могут быстро выявлять пораженные растения, что дает возможность своевременно отреагировать и спасти урожай.

В 2019-20 годах компания провела пилотные испытания в теплицах крупных российских компаний и университетов. Fermata привлекла более 4,8 млн долларов инвестиций, сообщает agro.ru.

Wildtype

Необычные продукты питания всегда вызывают интерес, а особенно большое внимание они привлекают, если и цена достаточно небольшая. Основатели стартапа Wildtype серьезно задумались о нехватке продовольствия в мире и направили свои усилия на создание мяса в лабораторных условиях.

Им уже удалось в лаборатории вырастить лосося из рыбных клеток. При этом питательные и вкусовые свойства этого продукта приближаются к настоящей рыбе, что в будущем может позволить удовлетворить растущий спрос потребителей, отмечает Telegram-канал «Стартапная | Инновации и бизнес».