Друг в беде не бросит: кто помогал бизнесменам деньгами во время пандемии

Более четверти (27%) представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), которые привлекали в период пандемии COVID-19 дополнительные средства для своей деятельности, занимали деньги у друзей и близких. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Промсвязьбанка , ассоциации "Опора России" и агентства Magram Market Research.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов объяснил, что к такому способу финансирования россияне стали обращаться из-за низкой доступности банковских кредитов для МСБ.

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"Процент малых и средних предприятий, имеющих хотя бы один действующий кредит, в России составляет всего 22 против 42% в среднем по развитым странам. То есть с доступностью капитала для МСП у нас хуже, чем в других странах", отметил он.

По данным исследования, за последний год привлекали дополнительные средства 58% малых и средних предпринимателей. Аналитики считают, что потребности МСБ в дополнительном финансировании повысила именно пандемия коронавируса. Предприниматели также прибегали к банковским кредитам для малого бизнеса (26%), льготным и беспроцентным кредитам в рамках антикризисных программ государства (18%) и кредитам в банках от имени физических лиц (9%).

Спад в экономике на фоне пандемии коронавируса будет не таким продолжительным, как после банковского кризиса 2008 года, однако восстановление после него может быть достаточно длительным. Такое мнение высказал главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн в интервью газете Le Monde.

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"По сравнению с десятилетием после финансового кризиса 2008 года пандемия станет событием двух-трех лет. Спад будет краткосрочнее, а шрамы - менее глубокими", - констатировал собеседник издания. Он также призвал не беспокоиться насчет роста госдолга: в отличие от 2008 года, процентная ставка долговых облигаций стала заметно ниже, а срок погашения облигаций увеличился. "Финансовое бремя этих больших долгов будет очень слабым", - уверен экономист.

В то же время, по его словам, обеспокоенность вызывают долгосрочные эффекты от коронавирусных ограничений, особенно в сфере образования и здравоохранения.

"Мир уже не будет прежним, нас ждут структурные изменения, будут победители и проигравшие. Те, кто работает в административных центрах, занимаются обслуживанием офисов, или работники сферы путешествий, например, пострадали сильнее, чем те, кто может продолжать работу удаленно, как например, IT-специалисты", - сказал Лейн.

По его словам переход в фазу роста можно будет ожидать уже в мае-июне, однако "даже при условии динамичного роста в оставшееся время до конца года, еврозона выйдет на уровень ВВП 2019 года лишь следующей весной". Сравнимые с 2019 годом показатели на рынке труда следует ожидать и того позже - примерно к 2023 году. "Путь будет долгим. Потребуются продолжительные бюджетные и монетарные интервенции, чтобы поддержать это восстановление", - констатировал Лейн.

Российские банки за год передали коллекторам просроченные долги на 582 млрд руб. Сумма является максимальной за историю наблюдений с 2013 года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, которые приводит РБК.

По сравнению с 2019 годом число новых долгов, переданных коллекторам, выросло на 4,9%, до 8,4 млн ссуд. Объем рынка агентского взыскания в 2020 году увеличился на 6,8%. В сегменте цессии (переуступка прав на взыскание) объем рынка в 2020 году упал на 22%, до 236,6 млрд руб.

На фоне роста проблемной задолженности банки стали активнее делиться частью долгового портфеля с коллекторами. Так, прошлой осенью ассоциация зафиксировала, что банки стали передавать по агентской схеме более "молодые" долги. По итогам девяти месяцев 2020 года доля кредитов с просрочкой до 90 дней выросла на 11 процентных пунктов и достигла трети портфеля коллекторов, писал РБК. Участники рынка объясняли это сильной загруженностью внутренних служб взыскания банков.

В ассоциации ожидают роста в 2021 году агентского портфеля, на рынок поступят долги, которые образовались во второй половине 2020 года и с которыми банки сначала работали самостоятельно. Как правило, долги в основном передаются после наступления более 180 дней просрочки Также в работу будут передаваться долги 2021 года. По прогнозам ассоциации, в этом году в коллекторские агентства по договору с банками получат до 700 млрд руб. долгов.

Портфель кредитов малого и среднего бизнеса (МСБ) за 2020 год вырос на 23%, что является рекордом с 2012 года, подсчитали в рейтинговом агентстве "Эксперт РА".

Несмотря на то, что прошлый год оказался стрессовым для субъектов МСБ, банки выдали малому и среднему бизнесу кредитов на общую сумму 7,6 трлн руб., что всего на 2% ниже показателей 2019 года (7,8 трлн руб.). Вместе с тем существенную поддержку рынку оказали масштабные государственные программы льготного кредитования бизнеса. За год не менее 1,4 трлн руб. (18% всех кредитов) было выдано в рамках льготных программ кредитования. Без этой поддержки сегмент кредитования МСБ показал бы существенный спад.

Задолженность МСБ год выросла почти на 23% и на 1 января 2021 года достигла 5,8 трлн руб. против 4,7 трлн руб. на начало 2020 года. Такой прирост портфель кредитов МСБ не показывал с 2012 года. Одной из причин аналитики считают активную реструктуризацию кредитов, которую проводили банки в рамках антикризисной поддержки бизнеса. По данным Банка России, с 20 марта по конец декабря 2020 года была реструктурирована задолженность на 854 млрд руб.

Предприниматели Москвы, Удмуртии и Якутии получают самые высокие прибыли, а самые низкие доходы — у бизнесменов Еврейской автономной области, Коми и Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Деловой России» и образовательной компании для предпринимателей Like Центр.

Была проанализирована официальная отчётность более 1 млн бизнесов с выручкой до 800 млн рублей в год. Выяснилось, что самые высокие прибыли получают предприниматели в Москве, Удмуртии и Якутии. А самые низкие — в Еврейской автономной области, Республике Коми и Карачаево-Черкесии, — говорится в исследовании.

По данным экспертов, московский предприниматель в среднем за год получает 14 млн рублей чистой прибыли, бизнесмены Удмуртии и Якутии — около 10 млн рублей, в Карачаево-Черкесии годовая прибыль МСП в среднем составляет 19 тысяч рублей. А в ЕАО и Коми средние показатели микро- и малого бизнеса показывают убытки (23,7 млн рублей и 2,4 млн рублей соответственно).

Наибольшая концентрация предпринимателей зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге. Бизнес активно развивается также в Калининградской, Новосибирской и Свердловской областях. При этом 89% московских предпринимателей оценили потребительский спрос на свои товары и услуги как «выше среднего». В регионах же об этом заявили только 49% опрошенных бизнесменов.

В исследовании приняли участие 2,1 тысячи начинающих и действующих предпринимателей из 75 регионов РФ.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что благодаря продуманной бюджетной политике государство смогло усилить поддержку ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Кроме того, власти продолжают работать над оказанием помощи наиболее пострадавшим от пандемии отраслям, снижением фискальной нагрузки на бизнес и снятием регуляторных ограничений.

Правительство РФ намерено пересмотреть программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Государственное субсидирование банков на выдачу дешёвых займов строительным компаниям предлагается снизить втрое, максимальную сумму кредита для малого бизнеса урезать с 2 млрд до 500 млн рублей, а сроки финансирования на пополнение оборотных средств планируется сократить до одного года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

Если раньше все субъекты МСП могли взять заём до 2 млрд рублей, то теперь на такую сумму будет вправе претендовать лишь средний бизнес. Микро- и малым компаниям объём кредита ограничили 200 млн и 500 млн рублей соответственно, — сообщает издание.

Сроки субсидирования банков на снижение ставки сократили с 10 до 5 лет, а договор о финансировании на пополнение оборотных средств можно будет заключать не на три года, как раньше, а на год. Уровень компенсации банкам дешёвой процентной ставки предлагается урезать и субсидировать только на 1%, а не на 3% для компаний, действующих в строительной отрасли и на рынке аренды. Под запрет на получение льготных кредитов могут попасть компании, чьим учредителем с долей более 25% капитала выступает крупный бизнес.