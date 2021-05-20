Михаил Алексеев. Высококачественных фальшивок банкнот все меньше, а "достойных подделок" недавно введенных в оборот купюр в 200 и 2000 рублей выявлено не было. Все они напечатаны на принтере, и их можно определить невооруженным глазом. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель председателя Банка России

"Наши банкноты надежно защищены, что подтверждается в первую очередь низким уровнем фальшивомонетничества: 7 подделок на один миллион банкнот в обращении. И это хороший показатель, - сказал он. - Для сравнения, в Великобритании это 112 банкнот на миллион, а в еврозоне - 23".

По данным Банка России, доля выявленных подделок (семь на миллион банкнот в обращении) остается стабильной с 2018 года. Еще в 2011 году этот показатель был гораздо выше - 17 подделок.

Высококачественных фальшивок банкнот все меньше, а "достойных подделок" недавно введенных в оборот купюр в 200 и 2000 рублей выявлено не было. Все они напечатаны на принтере, и их можно определить невооруженным глазом. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Рамблер

"Наши банкноты надежно защищены, что подтверждается в первую очередь низким уровнем фальшивомонетничества: 7 подделок на один миллион банкнот в обращении. И это хороший показатель, - сказал он. - Для сравнения, в Великобритании это 112 банкнот на миллион, а в еврозоне - 23".

По данным Банка России, доля выявленных подделок (семь на миллион банкнот в обращении) остается стабильной с 2018 года. Еще в 2011 году этот показатель был гораздо выше - 17 подделок.

Вместе с тем Банк России решил усилить защитные признаки банкнот шести номиналов (10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей).

"Технологии совершенствуются, а вместе с ними и навыки мошенников, - объяснил Михаил Алексеев. - И это одна из причин, почему мы планируем провести модернизацию банкнотного ряда - будет серьезным образом обновлен их защитный комплекс".

Чаще всего в России встречаются подделки банкнот номиналом 5000 и 1000 рублей.

Гознак не ожидает, что после выхода банкнот с новым дизайном, о котором в марте объявил Банк России, будет всплеск их подделок. Главными объектами внимания фальшивомонетчиков останутся номиналы в 1000 и 5000 рублей, сообщил глава Гознака Аркадий Трачук на конференции "Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация".

Банк России в ближайшие годы планирует обновить дизайн банкнот шести "старых" номиналов - 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей - образца 1997 года (по факту их дизайн разработан еще раньше, в 1993 году) по примеру сравнительно недавно введенных в оборот банкнот 200 и 2000 рублей. Обновление коснется и защитных признаков купюр. Они постепенно вытеснят прежние банкноты, к 2030 году доля модернизированных банкнот станет значительной и лишь к 2035 году подавляющая часть старых банкнот выйдет из оборота естественным путем - как ветхие или загрязненные.

Первой в 2022 году будет выпущена в обращение новая банкнота номиналом 100 рублей, рассказывал ранее зампред Банка России Михаил Алексеев. Ее концептуальный дизайн уже разработан и одобрен советом директоров Банка России, Гознак приступил к уточнению ее дизайна и разработке защитных признаков, отмечал он в марте.

Впрочем, по словам Трачука, на новый дизайн обычно подделок не бывает. Он отметил, что у мошенников нет особых причин подделывать банкноты нового дизайна, поскольку гораздо проще подделать то, что уже хорошо знакомо. Во-вторых, поскольку новые банкноты выйдут с обновленными защитными признаками, люди будут обращать на них гораздо больше внимания, считает Трачук. Сейчас, по словам главы Гознака, больше всего подделывают банкноты с номиналами в 1000 и 5000 рублей. Низкие же номиналы поддерживать очень затратно, уточнил Трачук.

Купюры с низким номиналом мошенникам подделывать очень затратно

Гознак, имеющий огромный опыт по защите денег от подделок, в перспективе станет лидером и в защите данных в цифровой сфере, сообщил на конференции замминистра финансов Алексей Моисеев . "Неизбежно будут люди и, наверное, уже есть, которые выдают себя за кого-то другого в своем цифровом профиле. Это на самом деле довольно серьезная проблема. Она меня очень сильно беспокоит, потому что мы понимаем, если скомпрометировали пароль к моему банковскому счету, то, во-первых, банк скорее всего заметит сомнительные операции. Во-вторых, я этот пароль поменяю. Но если скомпрометировали мои биометрические данные, то не очень понятно, что делать", - сказал Моисеев. По его словам, достоверность биометрических данных при проверке в процессе идентификации должна быть "стопроцентной".

Пластиковые карты могут стать раритетом через четыре года

Пластиковые банковские карты могут стать раритетом в России к 2025 году. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин , выступая на конференции Ассоциации банков России.

По его словам, около 15% клиентов банка после дистанционной активации карты не забирают "пластик" из отделений. "Мы считаем, что пластик, как вид, будет все больше и больше удаляться, и я думаю, что к 2025 году это будет уже определенный раритет, он уже не будет нужен рынку", - сказал он. Топ-менеджер отметил, что пластиковые карты перейдут к цифровым "в очень обозримой перспективе".

Сеть фальшивомонетчиков, действовавшая в шести регионах России, ликвидирована в ходе спецоперации российских силовиков. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает «Интерфакс»

По данным агентства, полицейские задержали десятки подозреваемых, занимавшихся производством поддельных купюр и их распространением. Один из организаторов незаконного бизнеса смог сбежать и был объявлен в федеральный розыск. Купюры производились в Дагестане, откуда отправлялись в Москву, Санкт-Петербург и другие города.

При этом в правоохранительных органах отметили, что качество подделок номиналом в 1000 и 5000 рублей было на высоком уровне. Группировка действовала около полутора лет. За этот период им удалось запустить в оборот свыше 500 миллионов подделок. Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег»).

В прошлом году сотрудники Центробанка выявили в России порядка пяти тысяч фальшивых монет достоинством 10 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничеств ЦБ Татьяну Александрову.

В значительном количестве выявлены подделки монеты номиналом 10 рублей. Для нас в прошлом году это стало неожиданным, — сообщила Александрова на международном ПЛАС-форуме.

Она уточнила, что первые 25 поддельных 10-рублёвых монет нового типа обнаружили в Волго-Вятском управлении ЦБ в феврале прошлого года. В июле выявили 3813 таких подделок уже по всей стране, а в октябре 924 фальшивых монеты нашли в упаковке одного из российских банков при обработке дефектных денег.

При этом представитель ЦБ подчеркнула, что лидерами по числу подделок по-прежнему являются банкноты в 5 тысяч рублей и в 1 тысячу рублей.

Фальшивомонетчики стали активнее продавать поддельные денежные купюры через Интернет. В 2020 году, как следует из статистики МВД, количество преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, выросло на 6%. В целом же было зафиксировано 18,7 тысячи таких фактов. Кроме того, выявлено более 800 человек, причастных к подделке банкнот. Свыше тысячи дел, в том числе за преступления прошлых лет, в течение прошлого года удалось довести до суда.

В МВД предупредили, что наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках. Опасны в этом плане и места, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр.

В Банке России (ЦБ) в первом квартале 2021 года выявили около 9,8 тыс. фальшивых банкнот. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы регулятора.

Отмечается, что в первом квартале текущего года в России было выявлено 6080 поддельных банкнот иностранных государств. Это значение примерно в 15 раз больше, чем в предыдущем квартале.

За 2020 год ЦБ обнаружил 1730 фальшивых иностранных купюр, а это в 3,5 раза меньше итогов января — марта. Такого количества поддельных долларов, евро и юаней, как в первом квартале, не наблюдалось с 2010 года.

Согласно информации Банка России, преобладающее количество подделок, которые выявили в начале 2021 года, (98,2%) пришлось на доллары США. Больше всего таких банкнот российские банки получали в январе и феврале — 1,5 тыс. и 4,2 тыс. штук.

«Преимущественно это были поддельные банкноты номиналом 50 долларов США серии 2013 года», — подчеркивается в обзоре ЦБ.

В Швейцарии мужчина самостоятельно печатал фальшивые деньги, которыми затем оплачивал услуги проституток. Об этом пишет The Local.

50-летний житель Базеля печатал поддельные банкноты на цветном струйном принтере у себя дома. Он расплачивался со жрицам любви за секс два раза — в июне и октябре 2019 года, заплатив 2000 евро (180 тысяч рублей) в первый раз и 10 тысяч франков (800 тысяч рублей) во второй.

Обман раскрылся, когда одна из секс-работниц отправилась в банк, чтобы положить деньги на счет, однако банкомат не принял купюры. Тогда она обратилась в полицию и рассказала о клиенте. Во время обыска в доме швейцарца был найден принтер, а также другие фальшивые купюры. Отмечается, что качество подделок оставляло желать лучшего, на них отсутствовали элементы защиты, а в ряде случае и вовсе были напечатаны неправильно. Председатель суда позже заметил, что обман смог бы обнаружить «даже слепой».

Фальшивомонетчика приговорили к трем годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве, подделке и обращении фальшивых денег.