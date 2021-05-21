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В России появится ресурс для борьбы с мошенниками

RT на русскомиещё 9
2 часа назад
В России с 21 мая запускается платформа «Мошеловка», предназначенная для выявления мошенников и борьбы с ними.
Попасть в «Мошеловку»: появился ресурс для борьбы с мошенниками
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает газета «Известия».
Благодаря новому ресурсу жертвы мошенников смогут сообщить об обмане, ознакомиться с алгоритмом действий в произошедшей ситуации, получить необходимую информацию о преступных схемах.
Отмечается, что при помощи экспертов и волонтёров сообщения об аферах будут передаваться в Банк России и правоохранительные органы.
Презентация платформы «Мошеловка» пройдёт на Российском интернет-форуме.
Личный счет,Центральный банк России,МВД,
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