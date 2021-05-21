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50 млн россиян остались без сбережений на «черный день»

Лера Букина
2 часа назад
Около 37% россиян признались, что не имеют накоплений, тогда как 63% заявили об обратном – они формируют себе финансовую подушку безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Россельхозбанка.
«В ходе опроса более 63% россиян указали на наличие сбережений», - сказано в исследовании.
Как выяснилось, каждый четвертый гражданин направляет на сбережения до 10% дохода, а каждый пятый - от 10% до 50%. Могут позволить себе откладывать более 50% дохода лишь 5% опрошенных.
Вложения в недвижимость – наименее рискованный способ инвестирования средств для 61% россиян. Иностранная валюта выступает надежным способом инвестирования для 15% опрошенных. За ценные бумаги проголосовали 13% респондентов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне перешли в режим проедания сбережений.
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