На убытки s7 от локдауна в Турции можно купить яхту в Сочи

Яхта находятся в Европе, конкретное место не уточняется. Судно мощностью 3,6 тыс. л/с имеет длину 23,3 м, ширину - 5,75 м. Запас воды составляет 840 литров. Дальность хода - 315. Стоит отметить лёгкость судна, оно весит всего чуть более 52 кг.