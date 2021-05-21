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На убытки s7 от локдауна в Турции можно купить яхту в Сочи

Анастасия Кирсанова
2 часа назад
На «Авито» появилось объявление о продаже яхте. Ее владелец хочет получить за судно более 310 млн рублей.
На убытки s7 от локдауна в Турции можно купить яхту в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Яхта находятся в Европе, конкретное место не уточняется. Судно мощностью 3,6 тыс. л/с имеет длину 23,3 м, ширину - 5,75 м. Запас воды составляет 840 литров. Дальность хода - 315. Стоит отметить лёгкость судна, оно весит всего чуть более 52 кг.
«Жизнь – этo cкopость, свoбода и морe удовoльствия, кoтоpые обeщaeт oблaдaниe pестайлинговoй модeлью яxты Rivа 76’ Реrsео Suреr. Яxтa прикoвывaeт взгляд свoeй спoртивнoй элегантнocтью и дизaйнeрскими рeшениями», - пишет продавец в объявлении.
Отметим, что цена яхты равна сумме убытков s7 из-за локдауна в Турции. Из-за приостановки авиасообщения компания потеряет более 300 млн рублей.
Ранее «Рамблер» писал о доме в Крыму за 2,5 млрд рублей. К объявлению не прикреплены фотографии, поэтому объективно оценить строение сложно.
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