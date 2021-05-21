Яхта находятся в Европе, конкретное место не уточняется. Судно мощностью 3,6 тыс. л/с имеет длину 23,3 м, ширину - 5,75 м. Запас воды составляет 840 литров. Дальность хода - 315. Стоит отметить лёгкость судна, оно весит всего чуть более 52 кг.
«Жизнь – этo cкopость, свoбода и морe удовoльствия, кoтоpые обeщaeт oблaдaниe pестайлинговoй модeлью яxты Rivа 76’ Реrsео Suреr. Яxтa прикoвывaeт взгляд свoeй спoртивнoй элегантнocтью и дизaйнeрскими рeшениями», - пишет продавец в объявлении.
Отметим, что цена яхты равна сумме убытков s7 из-за локдауна в Турции. Из-за приостановки авиасообщения компания потеряет более 300 млн рублей.
Ранее «Рамблер» писал о доме в Крыму за 2,5 млрд рублей. К объявлению не прикреплены фотографии, поэтому объективно оценить строение сложно.