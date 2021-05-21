Номер за 12 тысяч и удобства на этаже: что творится в Сочи

Туристический сезон на русском юге начался раньше, чем обычно — туда направились как граждане, которые планировали там отдохнуть, так и те, кто поехал на российские курорты вместо Турции, с которой приостановлено авиасообщение. Об этом сообщает E1.ru.

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Речь, в частности, идет о курортах Краснодарского края и Крыма.

Как отмечается, проживание там существенно подорожало. Так, в сравнении с маем 2020 года коттеджи и квартиры выросли в цене на 15–50%.

Наряду с подорожанием отелей выросла в цене и

и посуточная аренда квартир. Согласно данным

«Авито Недвижимость», средняя ставка посуточной аренды в Сочи в апреле повысилась на 56% по отношению к такому же периоду прошлого года. Аренда дач поднялась в цене на 83%, а коттеджей — на 50%.

Также наблюдались случаи пересмотра условий договора с теми, кто снимал жилье в Сочи на долгий срок.

«Свежий пример от моих знакомых, которые сейчас находятся в Сочи. Они в начале весны сняли квартиру за 70 тысяч рублей в месяц, а в конце апреля к ним пришел собственник и предложил или выселяться, или с мая платить 160 тысяч рублей в месяц», — поделилась совладелица инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

Встречаются случаи с существенной наценкой на проживание в отеле.

«Поэтому появляются аномальные ситуации, когда номер на две звезды в Крыму стоит 12 тысяч за ночь при том, что там удобства на этаже», - рассказал редактор Profi.Travel Антон Тримайлов.

По мнению экспертов, подорожание отелей и аренды на черноморских курортах может продолжиться, поскольку пик спроса намечен на середину июня.

Вероятность того, что Египет откроют в ближайшее время, существует, считает редактор портала Profi.Travel Антон Тримайлов. Однако, по его мнению, он не станет заменой Турции, так как перелет валяется более длительным, а климат – более жарким. Если выбор сделан в пользу Турции, то следует перенести отпуск, советует он.