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Стартапы дня: зарабатываем на молоке и бактериях

Елена Прошина
1 час назад
Кризис из-за коронавируса, падение ставок на банковские вклады и страх потерять свои сбережения вынудили многих россиян присмотреться к инвестиционным инструментам, в том числе вложениям в ценные бумаги. «Рамблер» подготовил обзор старптапов, которые могли бы стать интересным вложением.
Стартапы дня: зарабатываем на молоке и бактериях
Фото: РамблерРамблер

Oatly: 1,4 млрд долларов инвестиций в овсяное молоко

Забота об окружающей среде и растущая популярность рынка растительных продуктов вынуждают компании искать альтернативы традиционным мясу и молоку. Одной из таких компаний стал шведский стартап по производству овсяного молока Oatly.
Компания, основана в 1994 году, располагается в городе Мальме. Oatly считает себя крупнейшим в мире производителем напитков на основе овсяного молока. При этом в число ее инвесторов входят такие знаменитости как Опра Уинфри, Натали Портман, Jay-Z. 20 мая стало известно, что компания в ходе IPO привлекла $1,4 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

Solugen: бактерии против химической промышленности

Экологичность стала трендом при запуске стартапов. Вот и создатели Solugen Гаураб Чакрабарти и Шон Хант решили бороться за спасение планеты, разработав особые штаммы бактерий, которые позволяют добыть нефтехимикаты из кукурузного сахара, пишет Telegram-канал «Стартапная | Инновации и бизнес».
Разработчики поставили цель - заменить вредное химическое производство. При этом речь идет о рынке стоимость два триллиона долларов.
Стартап уже привлек около 80 миллионов долларов инвестиций. При этом американский журнал Forbes включил развивающуюся компанию в список фирм, которые могут в ближайшем будущем стоить миллиард.

envoPAP: с заботой об экологии

Британский стартап envoPAP также чувствует свою ответственность за будущее планеты, его основатели решили предложить рынку экологичную упаковку. Для ее производства компания использует не древесную целлюлозу, а сельскохозяйственные отходы: сахарный тростник, стебли пшеницы и дикую траву, пишет agro.ru.
Стартап был основан в 2015 году, в его ассортименте уже есть бумага для офисной техники, для изготовления коробок и пакетов. При этом покупателям доступна функция создания упаковки по их эскизам.
Продукция стартапа продается на рынках 45 стран, с ним сотрудничают L’Oreal, Springfield, Sudzucker и Lloyds Banking Group, а размер доходов уже превышает 7,3 млн фунтов стерлингов.
Личный счет,Натали Портман,Wall Street Journal,Forbes,
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