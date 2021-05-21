Стартапы дня: зарабатываем на молоке и бактериях

Кризис из-за коронавируса, падение ставок на банковские вклады и страх потерять свои сбережения вынудили многих россиян присмотреться к инвестиционным инструментам, в том числе вложениям в ценные бумаги. «Рамблер» подготовил обзор старптапов, которые могли бы стать интересным вложением.

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Oatly: 1,4 млрд долларов инвестиций в овсяное молоко

Забота об окружающей среде и растущая популярность рынка растительных продуктов вынуждают компании искать альтернативы традиционным мясу и молоку. Одной из таких компаний стал шведский стартап по производству овсяного молока Oatly.

Компания, основана в 1994 году, располагается в городе Мальме. Oatly считает себя крупнейшим в мире производителем напитков на основе овсяного молока. При этом в число ее инвесторов входят такие знаменитости как Опра Уинфри, Натали Портман , Jay-Z. 20 мая стало известно, что компания в ходе IPO привлекла $1,4 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

Solugen: бактерии против химической промышленности

Экологичность стала трендом при запуске стартапов. Вот и создатели Solugen Гаураб Чакрабарти и Шон Хант решили бороться за спасение планеты, разработав особые штаммы бактерий, которые позволяют добыть нефтехимикаты из кукурузного сахара, пишет Telegram-канал «Стартапная | Инновации и бизнес».

Разработчики поставили цель - заменить вредное химическое производство. При этом речь идет о рынке стоимость два триллиона долларов.

Стартап уже привлек около 80 миллионов долларов инвестиций. При этом американский журнал Forbes включил развивающуюся компанию в список фирм, которые могут в ближайшем будущем стоить миллиард.

envoPAP: с заботой об экологии

Британский стартап envoPAP также чувствует свою ответственность за будущее планеты, его основатели решили предложить рынку экологичную упаковку. Для ее производства компания использует не древесную целлюлозу, а сельскохозяйственные отходы: сахарный тростник, стебли пшеницы и дикую траву, пишет agro.ru.

Стартап был основан в 2015 году, в его ассортименте уже есть бумага для офисной техники, для изготовления коробок и пакетов. При этом покупателям доступна функция создания упаковки по их эскизам.