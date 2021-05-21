Рынок потрепало: стоит ли ждать нового роста цен на продукты

Подорожание продовольствия продолжает тревожить россиян. Власти купировали резкий всплеск цен на сахар, зерно и масличные в прошлом году. Однако в этом году выше инфляции стали расти цены на другие продукты: овощи, курицу и яйца. Удастся ли это остановить и где кроются новые риски роста цен?

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В настоящее время на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы с резким колебанием цен на социально значимые продукты, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу.

«Мы признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере, и у нас конкретные есть решения по этому вопросу», - сказал президент России.

Он привел пример решения ценовой проблемы на рынке сахара. В декабре 2020 года сахар в России подорожал более чем на 70% в годовом выражении. Правительство решило зафиксировать максимальные цены на него. И государства ЕврАзЭС поддержали такое решение. В итоге ситуация на рынке сахара стабилизировалась. Меры относительно других видов продукции при необходимости нужно принимать столь же оперативно, заявил президент.

До пандемии в России наблюдался переизбыток сахара, поэтому его стоимость находилась на историческом минимуме. Однако во время пандемии спрос на сахар резко подскочил. В итоге мировые цены пошли ввысь, и сахар из России потек за границу. Девальвация делала экспорт сахара еще более выгодным мероприятием. Это, конечно, сказалось на внутреннем российском рынке – цены стали расти и здесь. Сыграло свою роль и сокращение российского производства, ведь никто не мог предугадать пандемию заранее.

Схожая ситуация сложилась ранее и для других биржевых товаров – зерна, муки и растительных масел. И правительству также пришлось вводить ограничительные меры либо в виде экспортных пошлин либо полного запрета экспорта на время.

Например, мировые цены на подсолнечное масло росли почти весь 2020 год. С одной стороны, вырос спрос из-за пандемии, с другой – мировой урожай подсолнечника резко сократился. В России производство упало на 13%. Турция и Болгария стали активно скупать подсолнечник в ближайших странах. Турция даже обнулила импортную пошлину. В итоге в сентябре-декабре 2020 года Россия продала на экспорт 0,5 млн тонн против 0,4 млн тонн годом ранее. Это стало абсолютным рекордом для данного периода сезона с начала 2000-х годов, отмечает зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов . Неудивительно, что цены на сырье в начале декабря 2020 года выросли на 145% по сравнению с 2019 годом.

Рынок зерна в 2020 году тоже знатно потрепало. Сначала цены обвалились, но очень быстро мировой спрос на зерно резко вырос. Многие страны решили сформировать стратегические запасы зерна, что привело к бурному росту импорта, и, как следствие, росту цен, говорит Леонов.

Во-вторых, добавляет он, в 2020 года на рынок вышел «мега-покупатель» зерновых и сои – Китай, который в предыдущие несколько лет распродал колоссальные интервенционных запасы. В итоге Китай купит в этом сезоне рекордные объемы импортной кукурузы – в три раза превышающие прогнозы, и в два раза больше импортной пшеницы, чем в предыдущем сезоне (2019-2020).

«Наконец, как всегда в таких случаях оживились хеджфонды, деятельность которых при массовой скупке биржевых сельхозконтрактов стимулировалась еще и огромным впрыском на мировые финансовые рынки «ковидной ликвидности», - отмечает Леонов.

Россия вынуждена была ввести экспортные пошлины на пшеницу с 15 февраля по 30 июня 2021 года.

Все это привело к тому, что к концу 2020 года цены на зерно достигли максимальных с 2014 года значений, даже несмотря на рекордный урожай зерновых в мире – 275 долларов за тонну в Мексиканском заливе и 264 доллара за тонну в Новороссийске, говорит Леонов.

«На формирование цен на зерно в России, помимо роста мировых цен, сильное влияние, разумеется, оказал и потерявший за год 12% своей стоимости рубль. Уже в начале осени 2020 года внутренний рынок зерна в РФ фиксировал исторически рекордные уровни цен практически во всех регионах, несмотря на близкий к рекордному урожай», - говорит эксперт.

Принятые меры правительства по всем этим товарам подействовали. Так, по данным Росстата , сахар с начала года по 17 мая подорожал всего на 1,7%, подсолнечного масло – на 3,7%, пшеничная мука – на 3,2%, черный хлеб – на 2,6%, макаронные изделия – на 4%.

С другой стороны, статистика показывает рост цен на плодоовощную продукцию в этом году. По данным Росстата, с начала года к 17 мая картофель подорожал на 50,9%, капуста - на 37,8%, лук - на 30,6%, морковь - на 56,4%, помидоры - на 5,1%, яблоки - на 7%. Только огурцам удалось подешеветь на 7,2%, что объясняется большим объемом тепличных огурцов в России. Яйца куриные подорожали за 4,5 месяца на 12,2%, а куриное мясо - на 14,9%.

«Главные причины подорожания продуктов питания, кроме роста мировых цен, в увеличении затрат производителей из-за девальвации рубля, роста цен на ГСМ, посевные материалы и удобрения, укрывные материалы, пестициды и прочее. Это все иностранные закупочные материалы, которые подорожали. Даже временные ограничительные меры не решают полностью вопрос роста затрат производителей. По отдельным позициям снизились складские остатки вследствие низкого урожая. Производство мяса кур и яиц упало, например, из-за эпидемии птичьего гриппа на юге страны зимой», - отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Причины роста цен на овощи такие же как и на остальные продукты питания: валютный курс, рост себестоимости производства и издержек производителей, согласен зампред правления Руспродсоюза. Однако как только на рынок поступает урожай открытого грунта, то цены на овощи, как правило, снижаются.

«Впереди летний и начало осеннего сезона, а значит, что рост цен на фрукты и овощи временно прекратится. Произойдет некоторый откат цен, но возврата к прежним значениям, не будет, увы. Этот рост цен критичен, поскольку он очень сильно бьет по кошельку потребителя, а во многих случаях «вымывает» тот или иной жизненно важный продукт из рациона как минимум до появления нового урожая открытого грунта», - переживает Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова.

Хорошая новость в том, что огурцы уже заметно дешевеют.

«Выборки в местных комбинатах стабильны и довольно объемны. Кроме того, в продажу массово начали поступать огурцы из пленочных теплиц от производителей ЮФО по 50 рублей за килограмм», - отмечает Леонов.

Бугорчатый огурец поступает в продажу по цене 100-125 рублей за кг, а гладкий в диапазоне 70-90 рублей за кг.

Начинают дешеветь также томаты благодаря увеличению поставок из местных тепличных комбинатов по цене 90-130 рублей за килограмм. Плюс идет стабильный импорт томата из Турции по 130-150 рублей за килограмм, добавляет эксперт.

Однако необходимость решать базовую проблему российского АПК и пищевой промышленности - зависимость от импорта - никуда не делась.

«Пестициды, зерновой фонд и племенные животные, инкубационные яйца, ветпрепараты, комбикорма, удобрения, техника и комплектующие, упаковка – все это приобретается за рубежом и рост цен в данных позициях вызывает рост стоимости конечной продукции и всей цепочки пищевого производства», - заключается Артем Деев.

На этой неделе были совершены сразу две сделки по слиянию розничных сетей. Сначала «Магнит» заявил о покупке магазинов «Дикси» , следом «Лента» объявила о приобретении супермаркетов «Билла». Напрямую эти сделки не означают роста цен в розницу на продукты питания. Однако снижение конкуренции на рынке ритейла несет подобные риски.