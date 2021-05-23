Приставам хотят дать доступ к паспортным данным должников

Скоро судебные приставы могут получить доступ к страховым номерам индивидуальных лицевых счетов, идентификационным номерам налогоплательщика, а также серии и номеру их паспортов. Госдума
планирует рассмотреть такой законопроект в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.
Фото: Пресс-служба ФССППресс-служба ФССП
Документ направлен на реализацию суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Он позволяет Федеральной службе судебных приставов (ФССП) на основании исполнительного документа запрашивать сведения о должниках, используя государственные информационные системы.
Единую систему межведомственного электронного взаимодействия могут начать использовать для информационного обмена с банками и другими кредитными организациями, налоговыми органами
, а также органами, осуществляющими регистрацию прав на имущество.
Кроме того, предусматривается, что для уведомления должников и взыскателей у операторов связи могут запрашиваться номера их телефонов. Их будет необходимо предоставить в течение суток.
Суперсервис позволит автоматически принимать решения по вопросам возбуждения или окончания исполнительного производства, установления и отмены ограничений и запретов для должника, обращения и отмены взыскания на его средства, зарплату и другие доходы.