Приставам хотят дать доступ к паспортным данным должников

Скоро судебные приставы могут получить доступ к страховым номерам индивидуальных лицевых счетов, идентификационным номерам налогоплательщика, а также серии и номеру их паспортов. Госдума планирует рассмотреть такой законопроект в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Фото: Пресс-служба ФССП Пресс-служба ФССП

Документ направлен на реализацию суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Он позволяет Федеральной службе судебных приставов (ФССП) на основании исполнительного документа запрашивать сведения о должниках, используя государственные информационные системы.

Единую систему межведомственного электронного взаимодействия могут начать использовать для информационного обмена с банками и другими кредитными организациями, налоговыми органами , а также органами, осуществляющими регистрацию прав на имущество.

Кроме того, предусматривается, что для уведомления должников и взыскателей у операторов связи могут запрашиваться номера их телефонов. Их будет необходимо предоставить в течение суток.