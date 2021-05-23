В Банке России рассказали об обмане в ломбардах

В России можно встретить нелегальные комиссионные магазины, которые маскируются под ломбардную деятельность, — там находящуюся в залоге вещь могут продать до погашения займа, предупредил в интервью радио Sputnik начальник аналитического центра Банка России по ломбардам Илья Новиков

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Чтобы избежать такой ситуации он советует в первую очередь выбрать ту организацию, которая находится в реестре Центробанка. Нужно проверить контакты, адрес сайта, чтобы не обратиться в другую компанию, которая предоставляет похожие услуги.

Такие нелегальные ломбарды заманивают клиентов более высокими выплатами.

По закону ломбард должен обеспечивать надлежащее хранение заложенной вещи в течение срока договора и несет ответственность за ее сохранность.

"Если деньги не возвращены в срок, есть льготный месячный период, а потом ломбард просто продаст заложенную вещь. Наиболее популярный вид залога – золотые изделия, компьютерная, бытовая техника. Есть специализированные ломбарды, где в качестве залога принимаются транспортные средства, меховые изделия, элитные часы", – рассказал Новиков.

Если вещь досрочно продали, то это является нарушением закона "О ломбардах", и здесь можно напрямую обратиться к регулятору, в Банк России.

«Обращение будет рассмотрено, дана будет правовая оценка действиям ломбарда, и при необходимости будут применены соответствующие меры. Если вещь будет утрачена либо повреждена в результате стихийных бедствий, затопления, пожара, вопрос к тому, что вещи должны быть застрахованы. Тогда заемщик должен получить компенсацию в установленном размере", – заверил Новиков.