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В Банке России рассказали, как распознать ломбарды-мошенники

Праймиещё 2
4 часа назад
В России можно встретить нелегальные комиссионные магазины, которые маскируются под ломбардную деятельность, — там находящуюся в залоге вещь могут продать до погашения займа, предупредил в интервью радио Sputnik начальник аналитического центра Банка России по ломбардам Илья Новиков.
В Банке России рассказали об обмане в ломбардах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Чтобы избежать такой ситуации он советует в первую очередь выбрать ту организацию, которая находится в реестре Центробанка. Нужно проверить контакты, адрес сайта, чтобы не обратиться в другую компанию, которая предоставляет похожие услуги.
Такие нелегальные ломбарды заманивают клиентов более высокими выплатами.
По закону ломбард должен обеспечивать надлежащее хранение заложенной вещи в течение срока договора и несет ответственность за ее сохранность.
"Если деньги не возвращены в срок, есть льготный месячный период, а потом ломбард просто продаст заложенную вещь. Наиболее популярный вид залога – золотые изделия, компьютерная, бытовая техника. Есть специализированные ломбарды, где в качестве залога принимаются транспортные средства, меховые изделия, элитные часы", – рассказал Новиков.
Если вещь досрочно продали, то это является нарушением закона "О ломбардах", и здесь можно напрямую обратиться к регулятору, в Банк России.
«Обращение будет рассмотрено, дана будет правовая оценка действиям ломбарда, и при необходимости будут применены соответствующие меры. Если вещь будет утрачена либо повреждена в результате стихийных бедствий, затопления, пожара, вопрос к тому, что вещи должны быть застрахованы. Тогда заемщик должен получить компенсацию в установленном размере", – заверил Новиков.
Также особенностью ломбардов является то, что они не относятся к перечню кредиторов, которые обязаны предоставлять сведения в бюро кредитных историй, поэтому они не направляют туда информацию в случаях, если заемщик допустил просрочку. Деньги предоставляются только под залог движимого имущества.
Личный счет,Илья Новиков,Центральный банк России,ИА Sputnik,
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