Стартапы дня: зарабатываем на беспилотниках и доставке еды

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, включая ценные бумаги. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Доставка еды Jow: 20 миллионов долларов инвестиций

Портал «Стартап дня» рассказал об успешном французском проекте Jow. Это стартап, предлагающий доставку еды по рецептам: в приложении можно выбрать понравившийся рецепт (к примеру, «утка по-пекински»), после чего Jow автоматически сформирует корзину из необходимых продуктов (утка – одна штука, имбирь, баночка меда), закажет их в одном из сетевых супермаркетов, а после оплаты продукты передадут курьеру.

Jow привлек уже 20 миллионов долларов инвестиций. «Стартап дня» отмечает, что приложение подбирает относительно дорогие ингредиенты и «экономика получается лучше, чем у обычных доставщиков». Создатели приложения обещают «неповторимый» опыт каждому пользователю.

Plus: запуск производства грузовиков-беспилотников

Американский стартап Plus, разрабатывающий технологии для беспилотных грузовиков, готовится запустить массовое производство машин. Как пишет thomasnet.com, это стало возможным после выхода стартапа на открытый рынок за счет слияния с компанией Hennessy Capital Investment Corp. V.

Капитализация объединенной компании составит около 3,3 миллиарда долларов. Сделка позволит Plus масштабировать свою технологическую платформу для автономных грузовых перевозок PlusDrive во всем мире к концу 2021 года. Компания достигла первоначального соглашения о партнерстве с основными производителями - FAW и IVECO, а также с крупными автопарками в США и Китае.

Hennessey планирует разместить Plus на Нью-Йоркской фондовой бирже. В компании отметили острую нехватку водителей грузовиков, которая, как ожидается, выльется в дефицит около миллиона работников в течение следующего десятилетия. Ситуацию осложняет рост затрат на страхование и рост заработной платы.

Автономные грузоперевозки могут помочь решить эти проблемы: «человеческий фактор» в авариях устраняется, эксплуатационные расходы падают, выбросы углерода сокращаются, а надежность грузоперевозок растет.

Memic: вложения в роботов-гинекологов

Израильский стартап Memic (разрабатывает роботизированную хирургическую платформу) завершил инвестиционный раунд серии D на 96 миллионов долларов. Компания планирует использовать новое финансирование для коммерциализации своей платформы в США и расширения деятельности по маркетингу и продажам за пределами Штатов.