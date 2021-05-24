Снять ограничения: Путину поступило новое предложение по самозянятым

Сейчас самозанятые не могут реализовать товары, подлежащие обязательной маркировке, перепродавать товары (кроме бывших в употреблении). Им нельзя заниматься медицинской деятельностью, перевозкой пассажиров и багажа легковым такси (прямого запрета нет, однако по действующим нормативам соответствующие лицензии могут получать только организации и индивидуальные предприниматели).

"Для самозанятых вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наемных работников, доход не выше 2,4 млн рублей в год. Искусственные ограничения, установленные при применении режима самозанятых, снижают темпы "обеления" рынка труда в России", - отмечается в материалах к докладу, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Как отметила общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян , которая занималась подготовкой материалов, самозанятые "заметно ущемлены в социальном плане, в частности у них нет возможности добровольно, по желанию, платить взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования". Таким образом, по ее словам, они оказываются незащищенными в случае, например, временной нетрудоспособности, получения производственной травмы, декретного отпуска.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 2 миллионов человек, с января 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы на 327 миллиардов рублей и уплатили налоги на 8 миллиардов рублей, сообщила Федеральная налоговая служба

"ФНС России зарегистрировала два миллиона самозанятых. Ежедневно к проекту присоединяются более 5 тысяч человек. За время эксперимента с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 327 млрд рублей и уплатили налоги на 8 млрд рублей. Ежедневно самозанятые зарабатывают более 1 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть участников проекта входит в возрастную группу 30-40 лет, при этом в качестве самозанятых зарегистрировано 25 тысяч несовершеннолетних. В топ самых "молодых" регионов попали: Санкт-Петербург, Омская, Саратовская, Воронежская, Тюменская области. Средний возраст самозанятых в этих регионах — 33 года.

Основные виды деятельности самозанятых: такси, строительные и маркетинговые услуги, консультирование, сдача в аренду квартир. Молодежь (до 30 лет), в основном, работает в сфере маркетинга и рекламы, а также предоставляет услугу доставки. Самозанятые в возрасте от 40 лет сдают в аренду жилье, занимаются консультированием и репетиторством.

Среди всех самозанятых 60% — мужчины, 40% — женщины. Топ "женских" профессий: мастер по маникюру, косметолог, парикмахер, логопед и няня. Топ "мужских" профессий: сантехник, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, грузчик, таксист и электрик.

Каждая шестая российская компания привлекает к работе самозанятых, чаще всего это происходит в сфере строительства и информационных технологий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие тысяча менеджеров по персоналу со всей страны.

О том, что их компания привлекает самозанятых для выполнения некоторых работ, сообщили 17% представителей работодателей, — говорится в исследовании.

Уточняется, что наиболее часто привлекают самозанятых к работе компании с численностью персонала до 100 человек (19%), меньше всего — крупные организации, где трудятся более 1 тысячи работников (9%).

Чаще всего услугами самозанятых пользуются строительные компании (25%) и IT-организации (21%). Реже всего к подобной практике прибегают на производстве (7%).

Чаще всего самозанятые оказывают услуги в области маркетинга, рекламы и дизайна, информационных технологий, логистики, строительства, управления персоналом, бухгалтерии и продаж.

Почти одна десятая часть всех работающих россиян может относиться к самозанятым. Это около 7,2 миллиона человек. При этом официально зарегистрировали этот статус и платят налоги в России всего 1,5 миллиона жителей. Такие данные на конец прошлого года представила Федеральная налоговая служба (ФНС).

Эксперты Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики в своём исследовании «Рынок услуг самозанятых граждан» заявляют, что такой разрыв связан с тем, что распространение этой программы налогового режима по всей территории страны началось совсем недавно — в октябре 2020 года. До этого самозанятых регистрировали только в некоторых пилотных субъектах.

Как сообщил «Коммерсант», чтобы простимулировать выход людей из «серой» зоны, есть два способа: интеграция ФНС с цифровыми платформами по поиску частных специалистов и улучшение условий налогового режима. Такое мнение выразили аналитики ВШЭ.

Например, за коронавирусный год толчок к цифровизации наблюдается в российском бизнесе. Выручка россиян, которые работают на себя, от продажи товаров и услуг в Интернете в 2020 году выросла почти в 11 раз.

Почти каждый второй работающий на себя россиянин не регистрирует бизнес или самозанятость. Причиной отказа от легальной деятельности большинство называет налоговый гнет и проблемы в кредитовании, следует из результатов опроса онлайн-сервиса услуг YouDo.com и бизнес-платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ). Копия документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

Среди 2860 человек из разных регионов России, зарабатывающих на собственном деле, 53 процента опрошенных признались, что работают «в тени». Остальные 47 процентов респондентов оформили свою профдеятельность: 32 процента из них —самозанятые, 10 процентов — индивидуальные предприниматели, 5 процентов — носят статус юрлица.

Респондентов, работающих на себя неофициально, пугает обязанность уплаты налогов, отсутствие соцпакета и отчислений в пенсионный фонд. Также в новом статусе самозанятых опрошенные видят проблемы с кредитованием банками. Так, по недавнему исследованию онлайн-супермаркета «Online-Ipoteka», самозанятые чаще многих других категорий заемщиков получают отказ в ипотеке.

Не готовы пока согласиться на регистрацию занятости бизнесмены без российского гражданства и те, что не вышли на постоянный доход.

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«Число официально подтвердивших свой налоговый статус самозанятых активно растет, это показывает статистика — за прошлый год их количество увеличилось в 4 раза, и на данный момент составляет более 2 миллионов человек. А по разным данным, потенциальных самозанятых в стране — от 15 до 20 миллионов человек. Этот налоговый режим способен кардинально изменить рынок труда, прежде всего, оцифровав значительное число персонала, который сейчас находится в серой зоне или имеет нелегальную занятость», — отметил Денис Кутергин, сооснователь YouDo.com.

По данным другого исследования, проведенного в середине апреля банком Хайс, больше всего теневого бизнеса на Дальнем Востоке (20 процентов респондентов из 1200), в Сибири (15,7 процента), в Поволжье и на Юге России (по 11,9 процента).

Общероссийский народный фронт направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо, в котором рассказал о проблеме недостатка практики по делам с участием самозанятых в российских судах, что зачастую приводит к решениям не в их пользу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данный документ.

Отмечается, что обсуждение в интернете различных аспектов самозанятости может быть расценено надзорными органами как раскрытие нелегальных способов ухода от налогов. Также граждане, имеющие статус самозанятого, потерявшие доход во время пандемии COVID-19, чаще всего не получают послаблений в суде, а справки из приложения «Мой налог» не всегда рассматриваются как доказательство размера доходов человека. Также этот статус может сыграть против обвиняемых по уголовным делам.

Кроме того, заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова подчеркнула, что Минэкономразвития рассмотрел направленные ОНФ предложения. Также она добавила, что на сегодняшний день можно сказать, что институт самозанятости еще достаточно молод и практика требует «доналадки».

По ее словам, ситуации, обозначенные ОНФ, а именно отсутствие понятия «самозанятый» в нормативных актах, ситуация с рассрочкой долгового платежа по причине потери самозанятым дохода, а также недоступность арбитражных судов для них и рассмотрения их споров, требуют уточнения.

министерстве финансов РФ рассказали, что обращение ОНФ прорабатывается на межведомственном уровне. Но в ведомстве отметили, что вопросы судебной практики, в том числе доступа к арбитражным судам регулируются процессуальным кодексом, поэтому их необходимо адресовать в министерство юстиции РФ как ответственное ведомство.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров заявил, что число самозанятых граждан в России увеличилось до 2 млн человек.

Власти подумают о дополнительной поддержке самозанятых россиян, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

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Мониторим ситуацию. Смотрим на то, что будет происходить в ближайшее время. Если необходимость будет, а она, наверное, возникнет, будем думать, что сделать дополнительно для поддержки самозанятых, — сказал глава государства.

Путин напомнил, что ранее было принято решение о возвращении самозанятым уплаченных ими в 2019 году налогов и люди этим воспользовались.

Пандемия коронавируса, экономическая ситуация и изменения налогового режима привели к росту числа людей, которые официально работают сами на себя. В 2020 году количество самозанятых, принимающих оплату через сервис «ЮMoney», выросло в 6,4 раза по сравнению с 2019-м, а оборот их платежей в Сети вырос почти в 11 раз.

Наибольший оборот платежей по итогам 2020 года был у самозанятых, которые продают аудио- и видеоконтент, говорится в исследовании, поступившем в редакцию «Секрета Фирмы».

В пятёрку лидеров по обороту платежей вошли те, кто работает в категориях «Сувениры, аксессуары, товары для хобби», «Образование», «Одежда и обувь», «Персональные услуги».

Сильнее всего за прошедший год вырос оборот платежей у самозанятых, которые продают одежду и обувь, — в 38,4 раза по сравнению с 2019 годом, а число продаж у таких самозанятых выросло в 27,5 раза. Оборот платежей у тех, кто предлагает аудио- и видеоконтент вырос в 20 раз, а число продаж — почти в 21 раз.

Больше всего в 2020 году клиенты платили самозанятым за товары для дома и сада — в среднем по 3687 рублей, что в 2,9 раза превышает показатель 2019 года. Сильнее всего за последний год вырос чек у тех, кто оказывает услуги по рекламе и продвижению, — примерно в 3,1 раза, до 805 рублей.