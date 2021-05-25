В России хотят ввести "налог на зарплаты"

При этом он считает, что мера, предполагаемая законопроектом, своевременная и правильная, так как поможет государству сделать перераспределение финансовой нагрузки.

Напомним, что аналогичная система действовала в России с 1991 по 2001 год. От взносов были освобождены силовые ведомства, религиозные объединения, некоторые общественные организации, а потом и индивидуальные предприниматели. Фонд перестал быть эффективным в 1998 году после дефолта, однако упразднили организацию только в 2001 году.