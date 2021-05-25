В России хотят ввести "налог на зарплаты"

Законопроект о системе «страхования занятости» начали готовить в Государственной думе РФ. Согласно документу, пособия по безработице будут выплачиваться со взносов предпринимателей, сообщили на сайте finanz.ru.
Законопроект в парламенте рассмотрят осенью. Как считают депутаты от «Единой России», такая система обеспечит более качественную помощь безработным. При этом парламентарии считают, что переход должен быть аккуратным, чтобы не «ущемлять интересы работодателей». Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев отмечает, что эта инициатива в целом не нравится бизнесу.
«Нужно активно работать с работодателями. Есть возможность как-то это смягчить, наверное, посмотреть какие-то демпферы для отдельных категорий работодателей или для отдельных категорий работников», - сказал Медведев.
При этом он считает, что мера, предполагаемая законопроектом, своевременная и правильная, так как поможет государству сделать перераспределение финансовой нагрузки.
Напомним, что аналогичная система действовала в России с 1991 по 2001 год. От взносов были освобождены силовые ведомства, религиозные объединения, некоторые общественные организации, а потом и индивидуальные предприниматели. Фонд перестал быть эффективным в 1998 году после дефолта, однако упразднили организацию только в 2001 году.
В начале мая «Рамблер» писал, что в Госдуме также планируют провести налоговую реформу. В рамках готовящегося законопроекта, выводящиеся за рубеж средства будут облагаться дополнительным налогом. Благодаря законопроекту правительство РФ сможет контролировать вывод прибыли бизнеса за рубеж. Средства должны облагаться налогом на прибыль соразмерно их объему.