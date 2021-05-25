Деньги просто так: россиянам предложили выплачивать по 10 тысяч в месяц

В России должна быть введена ежемесячная выплата для всех граждан, способная закрыть базовые потребности человека. С такой инициативой выступила партия «Справедлива Россия — За правду», сообщает РИА Новости.

По словам члена Центрального совета партии Николая Старикова, около 18 млн россиян живут за чертой бедности и их число растёт из-за коронавирусных ограничений.

На этом форе необходимо предложить, и такие меры у партии есть, сегодня мы презентуем вам идею «Справедливого базового дохода»... Это регулярная выплата со стороны государства человеку по факту рождения, — цитирует его агентство.

Сопредседатель партии Захар Прилепин предложил начать выплаты с января 2022 года. Предполагается, что первоначально их будут получать наименее защищённые в социальном плане группы граждан, а затем и все остальные россияне. Размер выплаты должен составлять около 10 тысяч рублей.

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«Минимальный базовый доход существует в нескольких странах, и, еще раз хочу сказать, он не учитывает доходов гражданина, это просто некая выплата от государства, такая стипендия, которую получает любой человек. Мы не считаем, что для России сейчас эта тема актуальна», — приводит ТАСС слова Исаева.

Он напомнил, что ранее лидер «Единой России» Дмитрий Медведев говорил об идее гарантированного минимального дохода. Это величина, ниже которой человек не может получать в месяц.

«Если он получает меньше, ему устанавливается доплата. Это и будет адресной социальной помощью», — указал Исаев.

Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия» и зампредседателя Совбеза, предложил обсудить введение в России безусловного базового дохода — минимальной суммы, которую государство платит каждому гражданину независимо от наличия работы, нуждаемости и других факторов. Чем может обернуться новая идея Медведева — рассказывают эксперты.

Что предложил Медведев

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«Предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. <...> Конечно, пандемия показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность. Безусловно, эта идея требует максимально внимательного анализа», — сказал Дмитрий Медведев во время онлайн-совещания партии и предложил коллегам по Единой России обсудить с членами правительства и профсоюзами идею минимального гарантированного дохода граждан.

Безусловный базовый доход, он же гарантированный основной доход — социальная концепция, предполагающая выплату государством определённой суммы денег гражданам. Выплаты производятся на регулярной основе, вне зависимости от уровня дохода, без необходимости «отрабатывать» полученные средства.

Предложение ввести в России безусловный базовый доход обсуждалось ещё в 2018 году. Тогда россияне оказались на втором месте в Европе по уровню поддержки этой инициативы. Однако идею отложили в долгий ящик и вернулись к ней уже весной 2020 года, когда по всему миру бушевала пандемия коронавируса.

Целый ряд стран — США, Китай, Италия и многие другие — стали раздавать гражданам так называемые вертолётные деньги, которые с базовым доходом роднят принципы безадресности и прямой раздачи средств. В России эта концепция не получила поддержку властей.

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«Многие страны прибегают к этой мере, когда уже все другие исчерпаны. В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по ставке есть большой задел, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы», — заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Россия была бы не против раздать деньги гражданам (то есть напечатать и передать их населению, как поступили власти ряда стран в условиях коронакризиса), если бы рубль был мировой резервной валютой, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов

Впрочем, это не помешало уже через три месяца так или иначе вернуться к идее о раздаче денег гражданам. Глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой обеспечить россиян, которые лишились зарплат из-за коронавируса, безусловным базовым доходом свыше 35 000 рублей.

Что говорят эксперты

1. Выплаты будут минимальными. Нужен другой подход.

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— Я бы сказал так:

расходная часть федерального бюджета сейчас около 20 трлн рублей;

население около 150 млн человек;

если поделить одно на другое, а затем на 12 месяцев, получится сумма около 11 000 рублей;

то есть, если даже забыть про все остальные расходы, включая здравоохранение, образование, инфраструктуру и так далее, выплаты будут не очень большими.

Поэтому надо скорее обдумать вопрос точечной подстройки, чтобы социальная помощь достигала нуждающихся. А вопрос широкого одинакового дохода для всех едва ли решит проблему с доходами.

2. Поддержка населения может помочь восстановить спрос и экономику. Но в бюджете денег нет

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— Очевидно, что вопрос прямых выплат населению назревает из-за сокращения потребительского спроса. Снизились потребительские расходы россиян, а также покупательская способность. Реальные доходы населения сократились на 8% за полгода, согласно данным Росстата . Такая динамика не сможет обеспечить быстрое восстановление экономики, так как всё зависит от внутреннего спроса.

Ранее представители ЦБ и правительства говорили, что раздача «вертолётных денег» — это крайняя мера, которая может привести к неконтролируемому росту инфляции и росту цен на продукты. Но осенью уровень инфляции может быть на уровне около нуля и потому, вероятно, прямая поддержка населения с помощью раздачи денег рассматривается как возможность для улучшения спроса и восстановления отраслей.

По расчётам ВШЭ , объём необходимых денежных средств для помощи россиянам может составить около $100–120 млрд (в зависимости от суммы, которая будет определена к выплате на каждого гражданина). В бюджете таких средств действительно нет.

3. Безусловный базовый доход может решить проблему накопительной части пенсии и помочь вынужденным безработным

Александр Цыганов - глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета

— В начале пандемии, весной 2020 года, многое ещё было очень непонятно: насколько долго будет сохраняться угроза и нужно ли вводить продолжительный карантин, дополнительно определённый режим повышенной готовности и самоизоляцию, какова глубина кризиса, сколько предприятий не смогут выполнять свои обязательства, сколько реально будет заболевших? Сейчас картина стала яснее, и понятно, что CoVID-19 как существенно влияющий на жизнь фактор сохранится ещё на продолжительное время, будет отрицательно влиять на экономику и политику. Стали широко известны применявшиеся в Европе и США меры поддержки, их эффект. Поэтому можно и нужно вернуться к обсуждению раздач денег нуждающимся, которые в России реально есть.

Дмитрий Медведев предложил детально проанализировать возможность введения безусловного базового дохода. Не факт, что предполагается выплачивать базовый доход всем, можно определить его для лиц определённого возраста, нетрудоспособных, иных нуждающихся в социальной поддержке.

Для России это будут существенные траты, которые будут очень сложны для бюджета. Для экономики может быть и ещё один отрицательный фактор — рост социального иждивенчества, когда определённые категории граждан не хотят, хотя и могут работать.

С другой стороны, предложение явно находится в мейнстриме научной мысли, так как с учётом тенденций по освобождению людей от рутинного и ручного труда количество рабочих мест будет сокращаться, и нужно обеспечить достойную жизнь в этом случае.

Представляется, что в наших условиях безусловный базовый доход можно было бы рассмотреть для пенсионеров, что вполне могло бы помочь решению проблемы с накопительной частью пенсий. Пенсии для современных пенсионеров де-факто выплачиваются за счёт взносов работодателей за своих текущих работников, которые в этом случае не имеют возможности сформировать накопительную пенсию, даже у высокооплачиваемых специалистов для этого нет стимулов. В случае выплат пенсий как безусловного базового дохода появится возможность простимулировать участие именно в накопительной части, когда пенсионные взносы станут эквивалентны будущей пенсии, а не абстрактной сумме баллов.

Раздачу денег нужно рассматривать, если придётся повторно вводить режим самоизоляции. Такие выплаты явно помогут более спокойно пережить эти трудности. А для потерявших работу нужно менять условия пособий по безработице, приближать условия выплат к страховым принципам, чтобы на пособие можно было реально прожить в период поиска работы, а пособие на первое время было сопоставимо с утраченным заработком. На сегодня статистика по потерявшим работу искажена, так как многие не видят смысла тратить время на регистрацию в качестве безработного из-за небольшого размера пособия и сопутствующих бюрократических условий оформления.

Почему ещё ни одна страна не ввела безусловный базовый доход

Степан Земцов - ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС

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Различного рода подходы к базовому доходу существуют с конца XVIII века (а то и ранее), а экономическое обоснование такого рода идеи получали уже с середины прошлого столетия. Примерно тогда же стали проводить различные социальные эксперименты, которые приближенно напоминают базовый доход.

Интерес к проблеме безусловного базового дохода в последние годы связан с растущим неравенством богатства, проблемами бедности и ускорением процессов автоматизации и цифровизации.

Если раньше технологические изменения происходили в течение жизни одного поколения, а необученный персонал просто покидал состав рабочей силы по старости, то сейчас внедрение промышленных роботов, автопилотируемого транспорта, магазинов без касс, телемедицины, дистанционного образования и так далее требует от большого числа занятых переобучения и повышения квалификации. Есть риск, что часть населения окажется к этому не готова. В результате может сформироваться «экономика незнания», когда работники с временной трудовой занятостью, самозанятостью, вовлеченные в натуральное хозяйство без перспектив трудоустройства многократно увеличат социальные расходы государства. Вероятность подобного сценария несколько повысилась на фоне пандемии.

Есть десятки примеров введения аналогов базового дохода по всему миру, в том числе и в России, но нигде в мире эта программа не внедрялась для всего населения без дополнительных условий.

Чаще всего базовый доход используется как инструмент борьбы с бедностью и безработицей. Например, проводились эксперименты в отдельных городах с минимальным обязательным доходом в Канаде и отрицательным подоходным налогом в США в 70-80-е годы. В результате произошло некоторое сокращение занятости на рынке труда за счет снижения доли женщин и несовершеннолетних, но при этом повысился уровень образования, здоровья населения и средние доходы (без учета базового). То есть люди выбирали более счастливую жизнь: шли учиться, ухаживать за близкими, меняли работу.

В Израиле существуют система грантов для бедных самозанятых и неполных семей с двумя детьми, чей доход ниже прожиточного минимума. Различные грантовые схемы применялись среди бедных районов Намибии, Индии, Кении, Бразилии, Германии, Нидерландах, Финляндии и в других странах.

В большинстве случаев влияние на целевые формальные показатели (бедности и безработицы) неоднозначное, но косвенные социальные эффекты чаще всего положительные: повышалась посещаемость школ, снижался уровень преступности, рос уровень здоровья населения за счет лучшего питания и возможности посещения докторов, и, соответственно, поднимался средний уровень счастья или удовлетворенности людей жизнью.

Однако ни одна страна в мире пока не решилась на введение безусловного дохода для всех граждан.

Во-первых, финансово это практически невозможно даже в наиболее богатых странах. Введение прогрессивной шкалы налогообложения и иных аналогов «налогов для богатых» возможно, но это может снизить собираемость налогов, поскольку бизнес-элита имеет больше возможностей уклониться от налогообложения, а средний класс, на который ляжет основное бремя, мал и также пострадал в кризис.

Во-вторых, введение безусловного дохода не ассоциируется у многих с принципами социальной справедливости. Возможна ситуация, когда существенная часть неактивного населения будет получать доход за счет более трудолюбивых и активных жителей. Есть опасения, что введение базового дохода создаст стимулы к иждивенчеству. Это одна из причин, почему большинство жителей Швейцарии на соответствующем референдуме высказались против введение безусловного дохода.