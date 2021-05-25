Сигареты и алкоголь подорожают на 10%

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об увеличении акцизов на сигареты и алкоголь на 4% с 2022 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Инициатива, разработанная думским комитетом по бюджету и налогам, предполагает ежегодное повышение акцизов на 4% в 2022–2024 годы.

Как пишет «Московский комсомолец», парламентарии считают, что рост акцизов создаст «условия для восстановления деловой активности после пандемии».

Предполагается, что сигареты и алкоголь в результате увеличения акцизов подорожают минимум на 10%.

На фоне снижения доходов граждан подорожание может заставить россиян перейти на контрафактную продукцию, предупреждает «МК».

«Недоумение вызывает не сам факт роста акцизов, а приводимая законодателями аргументация: если раньше повышение налогов объяснялось борьбой за здоровый образ жизни граждан, то теперь депутаты уверены, что рост фискальных поборов будет способствовать деловой активности», – отмечает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

С ним согласна и старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова . Она заявила, что причина для нового подъема налогов притянута за уши, а политикам просто нужны «дополнительные деньги из кармана потребителей».