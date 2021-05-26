Как получить выплаты на детей от 8 до 17 лет

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко уточнила, что это можно сделать на Госуслугах. По информации на сайте «Парламентской газеты», льготы будут действовать год. По истечению этого срока, в случае необходимости, следует подать заявление повторно. Это связано с тем, что за год материальная ситуация в семье могла улучшиться.
«Мера, о которой мы говорим, — адресная, то есть она положена именно тем, кто в ней нуждается. В данном случае это неполные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», - уточнила сенатор.
Она напомнила, что женщины, которые оказались в трудном материальном положении во время беременности могут встать на учёт. Также «Рамблер» писал, что президент РФ Владимир Путин одобрил предложение правительства о возврате средств за детский отдых в лагерях. Такой мерой поддержки могут воспользоваться около 400 тыс. семей.