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6000 тысяч на семью: малоообеспеченные получат новое пособие

Вероника Полынина
2 часа назад
Минтруд разработал правила предоставления новых пособий для малообеспеченных семей.
Малообеспеченным семьям выплатят более 6000 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как пишет «Российская газета», новые выплаты будут получать беременные женщины, вставшие на учет на сроке до 12 недель, и одинокие родители, воспитывающие детей от 8 до 17 лет.
При назначении выплат беременным женщинам будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Среднедушевой доход в семье должен составлять менее прожиточного минимума на человека.
Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021 году это 6351 рубль.
Размер ежемесячного пособия на ребенка от 8 до 17 лет одиноких родителей составит 50% региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением пособия. В среднем по России это 5650 рублей.
Назначать и выплачивать пособия будет Пенсионный фонд России. Для обращения за пособием необходимо подать заявление через сайт госуслуг или в отделении ПФР.
Ранее «Рамблер» писал, что с 1 сентября изменится оплата больничного листа по уходу за ребенком. Осенью такие больничные начнут оплачивать в размере 100% от зарплаты. Правило распространяется для родителей детей до 7 лет.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,"Российская газета",
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