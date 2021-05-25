Малообеспеченным семьям выплатят более 6000 рублей

Минтруд разработал правила предоставления новых пособий для малообеспеченных семей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишет «Российская газета», новые выплаты будут получать беременные женщины, вставшие на учет на сроке до 12 недель, и одинокие родители, воспитывающие детей от 8 до 17 лет.

При назначении выплат беременным женщинам будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Среднедушевой доход в семье должен составлять менее прожиточного минимума на человека.

Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021 году это 6351 рубль.

Размер ежемесячного пособия на ребенка от 8 до 17 лет одиноких родителей составит 50% региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением пособия. В среднем по России это 5650 рублей.

Назначать и выплачивать пособия будет Пенсионный фонд России . Для обращения за пособием необходимо подать заявление через сайт госуслуг или в отделении ПФР.