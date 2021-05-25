Малообеспеченным семьям выплатят более 6000 рублей

Минтруд
разработал правила предоставления новых пособий для малообеспеченных семей.
Как пишет
«Российская газета», новые выплаты будут получать беременные женщины, вставшие на учет на сроке до 12 недель, и одинокие родители, воспитывающие детей от 8 до 17 лет.
При назначении выплат беременным женщинам будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Среднедушевой доход в семье должен составлять менее прожиточного минимума на человека.
Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021 году это 6351 рубль.
Размер ежемесячного пособия на ребенка от 8 до 17 лет одиноких родителей составит 50% региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением пособия. В среднем по России это 5650 рублей.
Назначать и выплачивать пособия будет Пенсионный фонд России
. Для обращения за пособием необходимо подать заявление через сайт госуслуг или в отделении ПФР.
Ранее «Рамблер» писал, что с 1 сентября изменится оплата больничного листа по уходу за ребенком. Осенью такие больничные начнут оплачивать в размере 100% от зарплаты. Правило распространяется для родителей детей до 7 лет.