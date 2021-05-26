Жизнь россиян изменится в июне

NEWS.ru подготовил очередную подборку самых важных и заметных изменений, которые произойдут в России в начале лета.

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Пособия и пенсии через личный кабинет

Пенсионный фонд продлил упрощённый порядок оказания услуг. С июня 2021 года ПФР должен был вернуться к порядку начисления выплат, который был закреплен до пандемии коронавируса. Тогда бы все манипуляции пришлось бы проводить очно, а продлить или оформить пособия и субсидии через Интернет стало бы невозможно.

Дистанционный формат решено было продлить до конца года. Без визита в клиентские службы ПФР по-прежнему можно оформить новые социальные услуги и продлить выплату ранее назначенных пенсий и пособий.

Сахар по рыночной цене

С 1 июня прекращается действие постановления правительства РФ о «заморозке» оптовой и розничной цены на сахар. Сейчас оптовая цена сахара-песка ограничена 36 рублями за килограмм, розничная – 46 рублями.

Окончание срока действия постановления может привести к подорожанию сахара. Вместе с тем Минсельхоз неофициально рекомендовал производителям сахара отпускать продукцию по цене 36 рублей за килограмм до сентября. Это должно помочь избежать скачка цен на данный товар.

Запрет на экспорт гречки

Временный запрет на экспорт гречихи будет действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно. Эта мера призвана удержать необходимый объём внутри страны и стабилизировать цены на крупу. Вывозить нельзя будет гречиху, крупу грубого помола из неё, гречневое зерно обрушенное, говорится в постановлении правительства.

Таким образом, практически вся российская гречка должна будет остаться внутри страны, создавая дополнительное предложение на рынке.

Маркировка мороженого и сыра

С 1 июня каждый производитель будет обязан маркировать мороженое и сыр, а также различные виды пищевого льда с содержанием какао или без него. Ранее это можно было делать по желанию.

Введение маркировки молочной продукции призвано увеличить прибыль легальных изготовителей, уберечь россиян от вредного и опасного суррогата, а также повысить собираемость налогов. Благодаря маркировке потребители легко смогут получить подлинную информацию о товаре и его изготовителе.

Просветительская деятельность

С 1 июня в России вступает в силу закон, регламентирующий просветительскую деятельность. Органы госвласти отныне будет регулировать все процессы, связанные с распространением знаний, навыков и умений, осуществляемым вне реализации общеустановленных образовательных программ.

Документ вводит определение понятию «просветительская деятельность», правительство наделяется полномочиями по определению порядка и формы просветительской деятельности. Минобрнауки и Минпросвещения должны будут выдавать заключения о целесообразности сотрудничества образовательных учреждений с международными организациями.

Закон о пчеловодстве

С 29 июня 2021 года вступает в действие закон «О пчеловодстве в Российской Федерации», который был принят в конце 2020-го. В документе прописаны новые понятия: «пчеловодство», «пчеловодческая инфраструктура», «продукция пчеловодства», а также «пасека», «улей» и «пчелиная семья». Кроме того, в законе указаны задачи развития пчеловодства и полномочия органов государственной власти в этой сфере. В том числе здесь приведены меры, которые направлены на сохранение пчёл и поддержку пчеловодства государством.

Реклама на YouTube

Во всех роликах на YouTube с 1 июня 2021 года появится реклама. Это произойдёт в рамках обновления условия использования видеохостинга. Сервис намерен монетизировать и те каналы, которые не подключены к партнёрской программе.

Иными словами, теперь реклама на YouTube будет показываться везде, даже если это не несёт финансовой выгоды автору. Такие правила на территории Соединенных Штатов действительны уже полгода, для остальных стран это нововведение.

Одновременно налогообложение становится обязательной частью. В случае, если автор, получающий прибыль при помощи сервиса, проживает за пределами США, с его дохода будет взиматься налог за просмотры видео на территории Штатов.

Сим-карты вне салонов под запретом

Владельцев мобильных телефонов ждут новые правила. С 1 июня начинают действовать поправки к закону «О связи», запрещающие продажу сим-карт вне салонов. Гражданин, приобретающий карту, должен будет при этом заключить договор. За реализацию сим-карт в неположенных местах предусмотрена административная ответственность.

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