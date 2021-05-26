Эксперт предупредил россиян об опасности кэшбэка

Руководитель академии финансовых советников QBF Григорий Пахомов рассказал в беседе с агентством «Прайм», чем для россиян может быть опасен заработок на кэшбэке.

Специалист предупредил, что кэшбэк является так называемой «мотивационной приманкой» для покупателя, который хочет заработать как можно больше.

По словам эксперта, чаще всего кэшбэк предоставляется с тех товаров и услуг, где уже заложена более высокая маржинальность или спрос слишком маленький. Он заключил, что такая услуга необходима в случаях, когда она не предоставляется на товары и услуги, которыми клиент часто пользуется.