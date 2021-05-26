Эксперт предупредил россиян об опасности кэшбэка

Ранее генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин
и директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков рассказали
, что к плюсам кредитных карт относятся наличие льготного периода, удобный способ контролировать задолженности, возможность досрочного погашения долга, скорость одобрения, кэшбэк и перспектива на улучшение кредитной истории. Кроме того, по словам Лагуткина
, кредитные карты быстро выпускают. Держатели таких карт могут контролировать график платежей в личном кабинете и настраивать автоплатежи.